Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Έρχονται νέα εντάλματα σύλληψης – Άρση τηλεφωνικών επικοινωνιών για 7 αριθμούς

Νέα εντάλματα σύλληψης, πιθανότατα τρία, αναμένεται να εκδοθούν τις επόμενες ώρες για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, ενώ κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση θεωρούνται τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου για επτά συγκεκριμένους αριθμούς.

Οι αστυνομικές Αρχές βρίσκονται κοντά στην ταυτοποίηση του προσώπου που φέρεται να βοήθησε τον 22χρονο – τον φερόμενο ως συνεργό– να μετακινηθεί από τη Φοινικούντα προς την Καλαμάτα μετά το φονικό. Σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά μια πληροφορία που θέλει τον 22χρονο, μετά το έγκλημα να απομακρύνεται επί ένα χιλιόμετρο με το λευκό σκούτερ Honda SH, να κατεβαίνει από το δίκυκλο και να αναχωρεί με λευκό Ι.Χ. που φέρεται να οδηγούσε νεαρή γυναίκα.

Όπως έγραψε η Real news, πρόκειται για άτομο που συνδέεται με πρόσωπο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του 68χρονου. Να σημειωθεί πως κατά τη σύνταξη της νέας διαθήκης του 68χρονου, τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία του σε συμβολαιογράφο της Πύλου, ο ένας εκ των δύο μαρτύρων ήταν γυναίκα… Αν επαληθευθεί το ενδεχόμενο της μεταφοράς του 22χρονου από τη γυναίκα με το λευκό Ι.Χ., τότε καταρρίπτεται η ομολογία του, στην οποία τόνιζε ότι κολυμπώντας και περπατώντας έφθασε μέχρι την Καλαμάτα, από όπου πήρε το ΚΤΕΛ για Αθήνα.

Η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση κινείται μεθοδικά και προσεκτικά, λαμβάνοντας τις τελευταίες ημέρες καταθέσεις από πρόσωπα-«κλειδιά». «Ελπίζουμε ότι αυτή τη βδομάδα θα μπορέσουμε να προσθέσουμε στη δικογραφία που βρίσκεται ήδη στα χέρια του ανακριτή, περαιτέρω στοιχεία για να ξεκαθαρίσουν και για εμάς κάποια δεδομένα» δήλωσε στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου σημειώνοντας ότι οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό.

Μάλιστα, όπως είπε, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει πώς κινήθηκε ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός μέχρι τα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας επισημαίνοντας ότι δεν βρέθηκε ο ρουχισμός που φορούσε εκείνη την ημέρα, γεγονός που όπως δείχνει «ότι ένας κατηγορούμενος προσπαθεί να αποκρύψει στοιχεία».

Αναφορικά με την μη εύρεση πυρίτιδας στα ρούχα του δράστη τόνισε ότι είναι ακόμα σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. «Δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι σε εξέλιξη όπως και η εξέταση ψηφιακών πειστηρίων, του κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου, όπως και τα κινητά τηλέφωνα των δύο θυμάτων» διευκρίνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο φερόμενος ως συνεργός άλλαζε συνεχώς πακιστανικά κινητά τηλέφωνα, δηλωμένα σε άλλους ανθρώπους.

Αναπαράσταση της δολοφονίας ζητεί ο δικηγόρος οικογένειας θύματος

Για την υπόθεση μίλησε στην ΕΡΤ και ο δικηγόρος της αδελφής του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, Αντώνης Κατσάς λέγοντας ότι ζητά αναπαράσταση του φονικού παρουσία όλων των αυτοπτών μαρτύρων, των κατηγορουμένων και προσωρινώς κρατουμένων και των παραγόντων όλων αυτής της υπόθεσης. «Με αυτή τη διαδικασία θα ξεκαθαριστεί η υπόθεση, γιατί επί τόπου ο καθένας θα μπορεί να πει πώς ακριβώς κινήθηκε, πού ήταν, σε ποιο χρόνο, πως αντέδρασε, τι έκανε κλπ. Θα είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικό. Είναι θετικό το γεγονός ότι παρά τις αρχικές επιφυλάξεις που υπήρχαν ως προς το αίτημά σας αυτό, σήμερα έχουν προσχωρήσει όλοι και το θεωρούν αναγκαίο».

Από την πλευρά της η κα Δημογλίδου εξέφρασε τις επιφυλάξεις της λέγοντας ότι θα είναι δύσκολο, καθώς οι δύο 22χρονοι αλληκατηγορούνται.

Τι είπε ο 22χρονος φερόμενος ως δράστης

«Δεν πυροβόλησα εγώ. Δεν σχεδίασα εγώ το έγκλημα. Δεν είχα κανένα λόγο να το κάνω. Μπήκε μέσα ο φίλος μου. Ο ανιψιός του θύματος αυτόπτης μάρτυρας αναγνώρισε τα ρούχα που φορούσε ο συγκατηγορούμενος μου, όχι τα δικά μου! Εγώ στη συνέχεια πήρα το μηχανάκι και γύρισα στην Αθήνα», φέρεται να είπε ο 22χρονος φερόμενος ως δράστης.

Από την πλευρά του ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός, υποστήριξε: «Όταν φτάσαμε στο κάμπινγκ, ο συγκατηγορούμενος μου φόρεσε την ξανθιά περούκα και μπήκε μέσα, ενώ εγώ τον περίμενα στη μοτοσικλέτα που ήταν στην είσοδο. Λίγο αργότερα άκουσα πέντε ή έξι πυροβολισμούς και έναν άτομο να φωνάζει βοήθεια και είδα τότε τον συγκατηγορούμενό μου να κινείται προς τη μοτοσικλέτα λέγοντάς μου «κάτσε πίσω εγώ οδηγώ». Εγώ δεν μπήκα ποτέ στο κάμπινγκ! Μετά του ζήτησα να σταματήσει μερικά μέτρα παρακάτω. Εκεί άλλαξα ρούχα και επέστρεψα αρχικά κολυμπώντας και μετά περπατώντας μέχρι την Καλαμάτα. Ξέρω να κολυμπάω ώρες κάνω ψαροντούφεκο, ενώ υπηρέτησα και στις ειδικές δυνάμεις».

Η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα επόμενα 24ωρα να θεωρούνται καθοριστικά για την αποκάλυψη όλων των πτυχών της υπόθεσης.