ΕΕ: Θέτει όρους για επίσκεψη Πούτιν στην Ευρώπη – «Δεν έχει λόγο να έρθει χωρίς άμεση κατάπαυση πυρός», τονίζει ο Γάλλος ΥΠΕΞ

«Η παρουσία του Βλαντιμίρ Πούτιν σε έδαφος της ΕΕ έχει νόημα μόνο εάν επιτραπεί μια άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.

ΕΕ: Οι υπουργοί Ενέργειας συζητούν την πλήρη απαγόρευση εισαγωγών αερίου από τη Ρωσία – Σήμερα η συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο

Ερωτηθείς σχετικά με την επικείμενη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας απάντησε: «Είναι χρήσιμο για τις αμερικανικές αρχές να μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις και να συνεχίζουν τον διάλογο με τις ρωσικές αρχές. Αλλά αυτή η ανακοινωθείσα παρουσία του Βλαντιμίρ Πούτιν σε έδαφος της ΕΕ έχει νόημα μόνο εάν επιτρέπει μια άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός».

Σχετικά με τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών κεφαλαίων στην ΕΕ για την αγορά αμυντικού εξοπλισμού προς το Κίεβο, μέσω του λεγόμενου «δανείου επανορθώσεων» που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό τόνισε ότι, όταν εγκριθεί αυτό το δάνειο προς την Ουκρανία, θα της επιτρέψει να αντισταθεί για τουλάχιστον τρία χρόνια.

«Πιστεύω ότι κινούμαστε προς μια λύση που θα αποτελέσει σημείο καμπής στη σύγκρουση», δήλωσε ο Μπαρό, προσθέτοντας ότι αυτή η λύση θα επιτρέψει στην Ουκρανία να αντιμετωπίσει αξιόπιστα την επιθετικότητα της Ρωσίας και να προετοιμαστεί για μια κατάπαυση του πυρός και μια ειρηνευτική συμφωνία, την οποία θα εγγυηθεί η «Συμμαχία των Προθύμων» υπό την ηγεσία της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει καμία θέση σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Κεστούτις Μπούντρις, αναφερόμενος σε πιθανή συνάντηση του Πούτιν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη Βουδαπέστη, την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας.

«Η μόνη θέση που υπάρχει για τον Πούτιν στην Ευρώπη είναι στη Χάγη, ενώπιον του δικαστηρίου, σε καμία από τις πρωτεύουσές μας», σημείωσε ο Λιθουανός υπουργός πριν από τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

