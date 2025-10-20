Γαλάτσι: Εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης σε σπίτι – 3 συλλήψεις 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Γαλάτσι: Εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης σε σπίτι – 3 συλλήψεις 

Συνελήφθησαν, βραδινές ώρες της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου 2025 στην περιοχή του Γαλατσίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γαλατσίου και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 3 αλλοδαποί, ηλικίας 45, 51 και 72 ετών και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών που περιήλθαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γαλατσίου αναφορικά με οικία όπου λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κάνναβης, βραδινές ώρες της 13-10-2025, διενεργήθηκε έλεγχος στην εν λόγω οικία, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας από κοινού με Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., όπου εντοπίστηκαν οι 3 κατηγορούμενοι.

Εντός της οικίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 11 δενδρύλλια κάνναβης και
  • 256,9 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο μετονομάστηκε σε Ωνάσειο Νοσοκομείο- Τι περιλαμβάνει η νέα δομή

Σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών με διαβήτη-Τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις χορήγησης διαβητολογικού υλικού

AEGEAN: Οι 5 κορυφαίοι προορισμοί εξωτερικού που επιλέγουν για την αργία της 28ης Οκτωβρίου οι Έλληνες ταξιδιώτες

Νέος ΚΟΚ: Τι ισχύει για καφέ, μπουφάν και ψώνια στο αυτοκίνητο

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3

Οδηγός εντοπίστηκε από την Tροχαία να έχει πινακίδα ζωγραφισμένη στο χέρι
περισσότερα
21:41 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Ηράκλειο: Συνελήφθη 40χρονος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος 34χρονης – Βρέθηκε «οπλοστάσιο» στο σπίτι του

Για ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, συνελήφθη την Κυριακή (19/1...
21:19 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Τέμπη: Ορίστηκε ο χώρος στον οποίο θα εκδικαστεί η υπόθεση του δυστυχήματος

Αναρτήθηκε με απόφαση της Προέδρου Εφετών κ. Μαρίας Λιάνου στην ιστοσελίδα του Εφετείου Λάρισα...
21:11 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Περιστέρι: Βίντεο ντοκουμέντο λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία του 37χρονου έξω από νυχτερινό κέντρο – «Τον σκότωσε»

Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από γνωστό κλαμπ στο Περιστέρι, με έναν 37χρονο...
20:55 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

«Ελ. Βενιζέλος»: Συνελήφθη 52χρονη σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία από τις Αρχές της Τουρκίας 

Συνελήφθη, απογευματινές ώρες της Κυριακής 19 Οκτωβρίου 2025 από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Α...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης