Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ υποψιαζόταν τον ανιψιό του όταν είχε χάσει 20.000 ευρώ – «Αν πάθω κάτι, να τον ψάξουν»

Nέα μαρτυρία από πρόσωπο του συγγενικού κύκλου της οικογένειας του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, αναφέρει πως το 68χρονο θύμα υποψιαζόταν τον ανιψιό του, όταν είχε χάσει 20.000 ευρώ στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, ένα απόσπασμα από την μαρτυρία του ανθρώπου που γνώριζε πολύ καλά και τον 68χρονο ιδιοκτήτη, αλλά και τον 33χρονο ανιψιό του, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Mega. Όπως αναφέρεται, ο εν λόγω μάρτυρας γνώριζε πολλά περιστατικά, αλλά και γεγονότα που είχαν σημειωθεί στο παρελθόν. Ακόμη, σύμφωνα με τα όσα λέει, φαίνεται η οικονομική σχέση που είχαν ο 68χρονος με τον 33χρονο ανιψιό του.

Ο μάρτυρας και μέλος της οικογένειας, περιγράφει μεταξύ άλλων ότι ο 68χρονος βοηθούσε τον ανιψιό του με ένα δάνειο που είχε να αποπληρώσει, ενώ υπήρξε και μια περίοδος, κατά την οποία ο ανιψιός είχε φύγει από την Φοινικούντα και βρέθηκε στην Αθήνα, σε έναν «περίεργο» κύκλο πραγμάτων, καταθέσεων και προσώπων, όπου παρενέβη ο θείος του, δίνοντάς του χρήματα και έτσι ο ανιψιός κατάφερε να επιστρέψει στην Φοινικούντα.

«Στην Αθήνα ο ανιψιός είχε μπλέξει με παλιοπαρέες»

«Οι γονείς του ανιψιού είναι χωρισμένοι. Τον μεγάλωσε η γυναίκα μόνη της. Κάποια στιγμή ο ανιψιός πήγε στην Αθήνα, ήθελε να ασχοληθεί με την πάλη και συγκεκριμένα με πάλη σε κλουβιά, με βάρη και τα λοιπά, ήθελε να παλεύει. Ο θείος του προσπαθούσε να τον φέρει πίσω στην Φοινικούντα και του έλεγε ”εδώ έχουμε περιουσία, λεφτά, να έρθεις κάτω να τα αναλάβεις εσύ να κάνεις και οικογένεια”. Εντωμεταξύ στην Αθήνα ο ανιψιός είχε μπλέξει με παλιοπαρέες. Κατάφερε τελικά ο θείος να τον πείσει και τον έφερε κάτω», εξήγησε αρχικά ο μάρτυρας.

«Θα αφήσω χαρτιά, αν πάθω κάτι, να ψάξουν τον ανιψιό μου»

Στη συνέχεια ο ίδιος τόνισε ότι: «Μια μάλωναν, μια τα έβρισκαν. Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ κάποια στιγμή είχε χάσει 20.000 ευρώ, λίγα άτομα ήξεραν πού είχε κρύψει αυτά τα χρήματα. Τότε, έβριζε τον ανιψιό και θεωρούσε ότι τα είχε πάρει αυτός. Είχε έρθει και η ασφάλεια για αποτυπώματα. Τότε μάλιστα, είχε πει ”θα αφήσω χαρτιά, αν πάθω κάτι, να ψάξουν τον ανιψιό μου”. Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ ήταν ιδιότροπος και ιδιόρρυθμος. Δεν ήταν κακό παιδί. Αποπλήρωνε ένα δάνειο που είχε ο ανιψιός και η μητέρα του για ένα σπίτι μεγάλο στην Καλαμάτα. Και στον ανιψιό, παρότι είχε το μισό κάμπινγκ, του έδινε 1.000-1.200 ευρώ τον μήνα».

«Ο ανιψιός είχε προβληματισμό για το μέλλον του και αν η ζωή του θα κυλούσε με τα ίδια οικονομικά δεδομένα. Στο παρελθόν είχε πουλήσει ο ανιψιός ένα σπίτι στην Αθήνα που είχε από τον πατέρα του 70.000-80.000 ευρώ και τα έφαγε τα χρήματα» ολοκλήρωσε ο μάρτυρας.

Προφυλακιστέοι οι δύο 22χρονοι

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι, έπειτα από τις μαραθώνιες απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η διαδικασία της απολογίας του φερόμενου εκτελεστή και του φερόμενου συνεργού του διήρκεσε περίπου 16 ώρες, καθώς ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής (19/10) και ολοκληρώθηκε στις 04:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, οι δύο κατηγορούμενοι –ο 22χρονος Ελληνοβρετανός και ο 22χρονος συγκατηγορούμενός του που παραδόθηκε αυτοβούλως– εξέθεσαν τους ισχυρισμούς τους για τη συμμετοχή τους στο έγκλημα, με τον έναν να επιρρίπτει στον άλλον την ευθύνη για το ποιος μπήκε το μοιραίο βράδυ στο κάμπινγκ.