Βρετανία: Το «American Idiot» των Green Day το πιο σημαντικό ροκ/μέταλ άλμπουμ του 21ου αιώνα

Enikos Newsroom

διεθνή

Βρετανία: Το «American Idiot» των Green Day το πιο σημαντικό ροκ/μέταλ άλμπουμ του 21ου αιώνα

Το «American Idiot» των Green Day ανακηρύχθηκε το πιο σημαντικό ροκ και μέταλ άλμπουμ του 21ου αιώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την Επίσημη Εταιρεία των Charts.

Το έβδομο άλμπουμ του πανκ ροκ συγκροτήματος βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης με το πολιτικά φορτισμένο άλμπουμ του, το οποίο περιλαμβάνει τις επιτυχίες «American Idiot», «Boulevard Of Broken Dreams» και «Wake Me Up When September Ends».

Το άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2004 εκτοξεύτηκε στην κορυφή των βρετανικών charts των άλμπουμ. Έκτοτε οι πωλήσεις του ανέρχονται σε πάνω από 2,6 εκατομμύρια με βάση τις συνδυασμένες πωλήσεις και τα streams στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι Green Day δήλωσαν: «Ηχογραφήσαμε το American Idiot ως μια βαθιά ανθρώπινη δήλωση ανυπακοής – ενάντια στον φόβο, ενάντια στα ψέματα, ενάντια στην απάθεια. Αλλά και ως ένα άλμπουμ με ιδέα που βασίζεται στον χαρακτήρα».

«Ήταν επικίνδυνο, ήταν θορυβώδες, ήταν προσωπικό – και άλλαξε τα πάντα για εμάς. Είκοσι χρόνια αργότερα, το γεγονός ότι εξακολουθεί να έχει απήχηση σημαίνει πολλά για τον κόσμο και είμαστε πολύ περήφανοι που συνεχίζει να εμπνέει ανθρώπους παντού» υπογράμμισαν.


Οι Green Day έχουν προταθεί για 19 βραβεία Grammy και έχουν κερδίσει τέσσερα, μεταξύ άλλων στις κατηγορίες Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ το 2005 με το «American Idiot» και ξανά το 2010 για το «21st Century Breakdown», το βραβείο για την Ηχογράφηση της Χρονιάς το 2006 με το «Boulevard Of Broken Dreams» και την Καλύτερη Ερμηνεία Εναλλακτικής Μουσικής με το «Dookie» το 1995.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών με διαβήτη-Τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις χορήγησης διαβητολογικού υλικού

Οι καλύτεροι και οι χειρότεροι χυμοί: Ποιοι είναι superfoods και ποιοι παγίδα ζάχαρης;

Έρευνα της IWG: Τι δείχνουν τα στοιχεία για τους πρώην εργαζόμενους μερικής απασχόλησης

IRIS: Tι αλλάζει από την 1η Νοεμβρίου στις πληρωμές για επιχειρήσεις και πολίτες

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε σε ποιον αριθμό αντιστοιχεί το 10 σε 22 δευτερόλεπτα;

Το PC σας έχει ένα κρυφό εργαλείο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας – Πώς να το χρησιμοποιήσετε
περισσότερα
17:41 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Νεμπόισα Πάβκοβιτς: Απεβίωσε ο καταδικασμένος για εγκλήματα πολέμου πρώην στρατηγός του Γιουγκοσλαβικού Στρατού

Ο καταδικασμένος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου, πρώην στρατηγός του ...
16:43 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Ρωσία-ΗΠΑ: Λαβρόφ και Ρούμπιο θα έχουν σύντομα τηλεφωνική συνομιλία για την προετοιμασία της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο θα έχου...
15:56 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο: Όχημα «μπούκαρε» σε αυλή μπυραρίας και ανετράπη – Διέλυσε τα πάντα

Ένα συγκλονιστικό τροχαίο σημειώθηκε στο χωριό Χάσμπαντς Μπόσγουορθ του Λέστερσαϊρ, στη Βρεταν...
15:17 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Θα ενισχυθεί η ασφάλεια γύρω από τα μουσεία μετά την κλοπή στο Λούβρο

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, θα αποστείλει οδηγία για την ενίσχυση του μη...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης