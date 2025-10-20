Λούβρο: «Δεν λήστεψαν απλά ένα μουσείο, αλλά ένα ολόκληρο έθνος» – Περίπου 60 ερευνητές ψάχνουν τα κοσμήματα που «έκαναν φτερά»

Οι 4 διαρρήκτες που έκλεψαν μέρος των κοσμημάτων του γαλλικού στέμματος την Κυριακή από την Galerie d’Apollon στο Λούβρο, «δεν λήστεψαν απλώς ένα κοσμηματοπωλείο, λήστεψαν εξήντα οκτώ εκατομμύρια Γάλλους. Λήστεψαν ένα ολόκληρο έθνος: τους νεκρούς, τους ζωντανούς και τους αγέννητους», δήλωσε στη Le Figaro ο πρίγκιπας Joachim Murat, απόγονος του τελευταίου Στρατάρχη της Αυτοκρατορίας της Γαλλίας και τόνισε ότι «αυτή η κλοπή είναι ένα σοκ παρόμοιο με την πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισίων».

Η εισαγγελία του Παρισιού ξεκίνησε έρευνα για «οργανωμένη κλοπή και εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη εγκλήματος», η οποία ανατέθηκε στην ομάδα ληστειών (BRB) του τμήματος ποινικών ερευνών με την υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Πολιτιστικών Αγαθών (OCBC). Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, οι διαρρήκτες χρησιμοποίησαν ανελκυστήρα εμπορευμάτων για να αποκτήσουν πρόσβαση στη γκαλερί Apollon στον πρώτο όροφο, όπου φυλάσσονταν τα κοσμήματα. Η κλοπή διήρκεσε επτά λεπτά.

«Είναι ντροπή να μπορούν να κλέψουν τα κοσμήματα του Στέμματος τόσο εύκολα», κατήγγειλε ο Joachim Murat,ο οποίος είναι ο συγγραφέας της αναγνωρισμένης βιογραφίας Napoléon III, l’incompris, που εκδόθηκε τον Μάιο.

«Η κληρονομιά της Γαλλίας είναι ένας συλλογικός θησαυρός»

Τα κοσμήματα που εκλάπησαν είναι, σύμφωνα με την καταμέτρηση των υπουργείων Εσωτερικών και Πολιτισμού, μια τιάρα από το σύνολο των κοσμημάτων που φορούσαν η βασίλισσα Μαρία-Αμελί και η βασίλισσα Ορτάνς, ένα περιδέραιο από το σύνολο των ζαφειριών που φορούσαν η βασίλισσα Μαρία-Αμελί και η βασίλισσα Ορτάνς, ένα ζευγάρι σκουλαρίκια από το ζαφειρένιο σετ της βασίλισσας Μαρί-Αμελί και της βασίλισσας Ορτάνς, ένα σμαραγδένιο περιδέραιο από το σετ της Μαρί-Λουίζας, ένα ζευγάρι σμαραγδένια σκουλαρίκια από το σετ της Μαρί-Λουίζας, μια “καρφίτσα λειψανοθήκης”, ένα διάδημα από την αυτοκράτειρα Ευγενία, και ένας μεγάλος φιόγκος κορσέ (καρφίτσα για κορσέ σε σχήμα φιόγκου) από την αυτοκράτειρα Ευγενία.

«Αυτά τα κοσμήματα αντιπροσωπεύουν μια μακρά αλληλουχία της γαλλικής ιστορίας. Ορισμένες από τις πέτρες στα κοσμήματα της βασίλισσας Ορτάνς (κόρης της αυτοκράτειρας Ιωσηφίνας και βασίλισσα της Ολλανδίας χάρη στον γάμο της με τον Λουδοβίκο Βοναπάρτη) χρονολογούνται από τον Μαζαρίνο. Στη Γαλλία ανακτώνται κοσμήματα από διάφορους ηγεμόνες», δήλωσε ο πρίγκιπας, Joachim Murat.

«Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να δείξουμε με το δάχτυλο τις ευθύνες. Έχω εμπιστοσύνη στις αστυνομικές μας δυνάμεις που καταβάλλουν κολοσσιαίες προσπάθειες για τη σύλληψη των δραστών αυτής της απεχθούς πράξης. Πρέπει να βγάλουμε τα δέοντα συμπεράσματα από αυτό που συνέβη. Η πολιτιστική κληρονομιά της Γαλλίας έχει λεηλατηθεί εδώ και αρκετά χρόνια από μια σειρά διαρρήξεων και οι εκκλησίες μας έχουν καταστραφεί. Η κληρονομιά της Γαλλίας είναι ένας συλλογικός θησαυρός. Ας τον υπερασπιστούμε», είπε.

Περίπου εξήντα ερευνητές έχουν κινητοποιηθεί για να βρουν τα κοσμήματα, δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού Laure Beccuau. Σε αυτού του είδους τις ληστείες, τα κοσμήματα συχνά αποσυναρμολογούνται για να αφαιρεθούν οι πέτρες, οι οποίες στη συνέχεια κόβονται ώστε να μην μπορούν να αναγνωριστούν. Ωστόσο δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο οι ληστές, μετά από κάποιο διάστημα, να επικοινωνήσουν με το μουσείο και να ζητήσουν λύτρα.

Οι πολιτικές αντιδράσεις

Η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση εξέφρασε την οργή της για τη θεαματική διάρρηξη στο μουσείο του Λούβρου, την οποία κατήγγειλε ως “ταπείνωση” ο αρχηγός του κόμματος Ζορντάν Μπαρντελά.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ ζήτησε “να μην υπάρχει αντιπαράθεση”. “Η υπευθυνότητα υπαγορεύει να γνωρίζουμε ότι τα μουσεία και τα ιστορικά μας κτίρια είναι τόσο ασφαλή όσο οι απειλές που αντιμετωπίζουν. Πρέπει να αναλάβουμε δράση”, έγραψε ο Μπαρντελά σε ανάρτησή του στο Χ. Αρκετοί βουλευτές της Συσπείρωσης έκαναν αγανακτισμένες αναρτήσεις στο ίδιο κοινωνικό δίκτυο, ζητώντας μεγαλύτερη προστασία για τους χώρους αυτούς. Ο Μπαρντελά χαρακτήρισε την κλοπή “αφόρητη ταπείνωση για τη χώρα μας”.

«Κλέψανε την Γαλλία»

“Φυσικά πρέπει να ενισχύσουμε την ασφάλεια στα μουσεία”, είπε ο Φρανσουά Ολάντ, αλλά πρέπει επίσης “να κυνηγήσουμε αυτές τις ομάδες, τις συμμορίες και ακόμη και τους χορηγούς, που συχνά βρίσκονται στο εξωτερικό, προκειμένου να ανακτήσουμε αντικείμενα εξαιρετικής αξίας”. Ο επικεφαλής της δεξιάς ομάδας Les Républicains στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, ο Λοράν Οκιέ, quiez, δήλωσε: “Η Γαλλία έχει ληστευθεί. Πρέπει να προστατεύσουμε αυτό που είναι το πολυτιμότερο για εμάς: την ιστορία μας”.

Η σύσκεψη για την ασφάλεια

Το πρωί της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου, στον απόηχο μιας εντυπωσιακής διάρρηξης, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για την ασφάλεια στο Μουσείο του Λούβρου, στην οποία συμμετείχαν ο υπουργός Εσωτερικών Laurent Nuñez, η υπουργός Πολιτισμού Rachida Dati και οι αρχηγοί της αστυνομίας, “για να προσδιοριστεί τι λειτούργησε και τι όχι”.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, “συμφωνήθηκε να σταλεί εντολή στους νομάρχες να οργανώσουν μια άμεση επανεξέταση των μέτρων που έχουν ήδη αναπτυχθεί γύρω από τα πολιτιστικά ιδρύματα και να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας όπου είναι απαραίτητο”, εξήγησε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Νωρίτερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν, δήλωσε ότι οι αρχές “απέτυχαν”, καθώς δεν απέτρεψαν τη διάρρηξη του Λούβρου, η οποία αντανακλά “μια πολύ αρνητική εικόνα της Γαλλίας”. Οι εγκληματίες ήταν “ικανοί να βάλουν έναν ανελκυστήρα εμπορευμάτων” στη δημόσια οδό, “να ανεβάσουν ανθρώπους σε λίγα λεπτά για να ανακτήσουν κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας και να δώσουν μια θλιβερή εικόνα της Γαλλίας”, δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Μια ανεκτίμητης αξίας κληρονομιά

«Εδώ και 24 ώρες, η Γαλλία είναι ο περίγελος του κόσμου εξαιτίας της γελοίας κλοπής των κοσμημάτων του στέμματος από το Λούβρο”, έγραψε η Marion Maréchal, ανιψιά του μακαρίτη ακροδεξιού Ζαν Μαρί Λεπέν. Η ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Ομάδας “Ταυτότητα και Ελευθερία” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλεί την υπουργό Πολιτισμού “να απαιτήσει την άμεση παραίτηση της διευθύντριας του μουσείου Laurence Des Cars και της επικεφαλής ασφαλείας Dominique Buffin, τους οποίους διόρισε στο πλαίσιο της πολιτικής της για να μπουν γυναίκες στο Μουσείο».

Σύμφωνα με τον κατάλογο του υπουργείου Πολιτισμού, αναλυτικά τα κοσμήματα που εκλάπησαν είναι:

Σαπφείρινη τιάρα, κολιέ και σκουλαρίκι που ανήκαν στην Βασίλισσα Μαρία-Αμαλία της Νάπολης και Σικελίας και την Βασίλισσα Ορτάνς ντε Μποβενάρνις.

Σμαραγδένιο κολιέ και σκουλαρίκια που ανήκαν στην Αυτοκράτειρα Μαρία-Λουίζα, δεύτερη σύζυγο του Ναπολέοντα.

Τιάρα, μεγάλο βραχιόλι και “reliquary” βραχιόλι που ανήκαν στην Αυτοκράτειρα Ευγενία ντε Μοντίχο, σύζυγο του Ναπολέοντα Γ΄.

Η κορώνα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, η οποία βρέθηκε αργότερα εγκαταλειμμένη κοντά στο μουσείο.

Ιδιαίτερα εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το πιο πολύτιμο κομμάτι της συλλογής, το Διαμάντι Regent αξίας περίπου 60 εκατομμυρίων δολαρίων, παρέμεινε στη θέση του και δεν εκλάπη, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η ιστορική και πολιτιστική αξία των κλοπιμαίων

Τα κλεμμένα κοσμήματα έχουν τεράστια ιστορική και πολιτιστική σημασία για τη Γαλλία: Η κορώνα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας δημιουργήθηκε το 1855 για την Έκθεση του Παρισιού και περιλαμβάνει 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια.

Το Διαμάντι Regent, που δεν εκλάπη, βάρους 140,64 καρατίων, ανακαλύφθηκε το 1698 στην Ινδία και το απέκτησε ο Γάλλος αντιβασιλέας Φίλιππος του Ορλεάνου το 1717.

Η σαπφείρινη συλλογή που ανήκε στις βασίλισσες Μαρία-Αμαλία και Ορτάνς είναι γνωστή για την εξαιρετική ποιότητα των λίθων και τη σύνδεσή τους με την ιστορία της γαλλικής μοναρχίας.