Βελόπουλος: «Η κυβέρνηση, όταν δυσκολεύεται, για να συσπειρώσει το κομματικό της ακροατήριο, διχάζει την κοινωνία»

«Η κυβέρνηση με την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη ακολουθεί την πεπατημένη οδό, που επί 6 χρόνια ακολουθεί, όταν δυσκολεύεται, για να συσπειρώσει το κομματικό της ακροατήριο διχάζει την ελληνική κοινωνία», υποστήριξε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε: «Εδώ ατυχία μεγάλη για τη ΝΔ, γιατί ο ελληνικός λαός δεν είναι διχασμένος, γνωρίζει ότι στο έγκλημα των Τεμπών και έγκλημα έγινε και συγκάλυψη έγινε και φταίει η ΝΔ».

Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί ακόμα και το σύμβολο ενότητας του ελληνισμού, το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη, για να διχάσει τους Έλληνες

Η κυβέρνηση με την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη ακολουθεί την πεπατημένη οδό, που επί 6 χρόνια ακολουθεί, όταν δυσκολεύεται, για να… pic.twitter.com/KsXNz1lEYk — Κυριάκος Βελόπουλος (@velopky) October 20, 2025

«Με πυροτεχνήματα και μειώσεις τιμών σε βεγγαλικά και καρβουνάκια, δεν χτυπάς την αισχροκέρδεια»

«Η κυβέρνηση θεωρεί ότι χτυπάει την αισχροκέρδεια και θεωρεί απαραίτητα προϊόντα καταναλωτικά το παγωτό, τις καβουροδαγκάνες πανέ, το κερί για αποτρίχωση, τους πάτους για γόβες και τα βεγγαλικά», δήλωσε για το πρόβλημα της ακρίβειας ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης συμπλήρωσε: «Κύριοι της κυβέρνησης, με πυροτεχνήματα και μειώσεις τιμών σε βεγγαλικά και καρβουνάκια, δεν χτυπάς την αισχροκέρδεια, αλλά κοροϊδεύεις τους φτωχούς Έλληνες με πυροτεχνήματα, καίγοντας την όποια ελπίδα για καλύτερη ζωή, ευνοώντας έτσι τους πλουτοκράτες».

Κύριοι της κυβέρνησης, δεν χτυπάτε την αισχροκέρδεια, αλλά κοροϊδεύετε τους φτωχούς Έλληνες

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι χτυπάει την αισχροκέρδεια και θεωρεί απαραίτητα προϊόντα καταναλωτικά το παγωτό, τις καβουροδαγκάνες πανέ, το κερί για αποτρίχωση, τους πάτους για γόβες και τα… pic.twitter.com/5zoUdAMI3o — Κυριάκος Βελόπουλος (@velopky) October 20, 2025

«Είναι να απορεί κανείς πώς η ΝΔ συνεχίζει τις συναντήσεις με τον Τούρκο ΥΠΕΞ Φιντάν»

«Είναι να απορεί κανείς, πώς είναι δυνατόν μετά τις δηλώσεις Φιντάν, που μιλάει ευθέως για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, αμφισβητώντας το διεθνές δίκαιο που επικαλείται η κυβέρνηση, πώς η ΝΔ συνεχίζει τις συναντήσεις με τον Φιντάν, νομιμοποιώντας ουσιαστικά αυτήν ακριβώς την διεκδίκηση της Τουρκίας», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Η συνάντηση με τον Φιντάν νομιμοποιεί τις τουρκικές αθλιότητες που εκστομίζει ως ΥΠΕΞ

Είναι να απορεί κανείς, πώς είναι δυνατόν μετά τις δηλώσεις Φιντάν, που μιλάει ευθέως για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, αμφισβητώντας το διεθνές δίκαιο που επικαλείται η κυβέρνηση, πώς η ΝΔ… pic.twitter.com/guWdkVfDZz — Κυριάκος Βελόπουλος (@velopky) October 20, 2025

«Παράνομη η κυβέρνηση στα κατεχόμενα»

«Πώς είναι δυνατόν να θριαμβολογούν κόμματα και πολιτικοί αρχηγοί για τις παράνομες εκλογές στην Κύπρο; Κατεχόμενα έχουμε, παράνομη κυβέρνηση έχουμε και οι δικοί μας οι “φωστήρες” στην Αθήνα θριαμβολογούν, γιατί νίκησε κάποιος άλλος και όχι ο Τατάρ», υποστήριξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζοντας: «Πραγματικά είναι επιεικώς απαράδεκτη η τακτική τους αν δεν είναι ανόητη, εγκληματική και κυρίως επικίνδυνη. Αν δεν ζητήσουμε άμεση αποχώρηση των στρατευμάτων από την Κύπρο, αν δεν ζητήσουμε κατάργηση των εγγυήσεων, ο ρόλος τους είναι καθαρά θεατρικός. Για να μην πούμε και μειοδοτικός».