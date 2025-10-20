Βελόπουλος: «Η κυβέρνηση, όταν δυσκολεύεται, για να συσπειρώσει το κομματικό της ακροατήριο, διχάζει την κοινωνία»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Κυριάκος Βελόπουλος

«Η κυβέρνηση με την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη ακολουθεί την πεπατημένη οδό, που επί 6 χρόνια ακολουθεί, όταν δυσκολεύεται, για να συσπειρώσει το κομματικό της ακροατήριο διχάζει την ελληνική κοινωνία», υποστήριξε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε: «Εδώ ατυχία μεγάλη για τη ΝΔ, γιατί ο ελληνικός λαός δεν είναι διχασμένος, γνωρίζει ότι στο έγκλημα των Τεμπών και έγκλημα έγινε και συγκάλυψη έγινε και φταίει η ΝΔ».

 

«Με πυροτεχνήματα και μειώσεις τιμών σε βεγγαλικά και καρβουνάκια, δεν χτυπάς την αισχροκέρδεια»

«Η κυβέρνηση θεωρεί ότι χτυπάει την αισχροκέρδεια και θεωρεί απαραίτητα προϊόντα καταναλωτικά το παγωτό, τις καβουροδαγκάνες πανέ, το κερί για αποτρίχωση, τους πάτους για γόβες και τα βεγγαλικά», δήλωσε για το πρόβλημα της ακρίβειας ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης συμπλήρωσε: «Κύριοι της κυβέρνησης, με πυροτεχνήματα και μειώσεις τιμών σε βεγγαλικά και καρβουνάκια, δεν χτυπάς την αισχροκέρδεια, αλλά κοροϊδεύεις τους φτωχούς Έλληνες με πυροτεχνήματα, καίγοντας την όποια ελπίδα για καλύτερη ζωή, ευνοώντας έτσι τους πλουτοκράτες».

 

«Είναι να απορεί κανείς πώς η ΝΔ συνεχίζει τις συναντήσεις με τον Τούρκο ΥΠΕΞ Φιντάν»

«Είναι να απορεί κανείς, πώς είναι δυνατόν μετά τις δηλώσεις Φιντάν, που μιλάει ευθέως για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, αμφισβητώντας το διεθνές δίκαιο που επικαλείται η κυβέρνηση, πώς η ΝΔ συνεχίζει τις συναντήσεις με τον Φιντάν, νομιμοποιώντας ουσιαστικά αυτήν ακριβώς την διεκδίκηση της Τουρκίας», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

 

«Παράνομη η κυβέρνηση στα κατεχόμενα»

«Πώς είναι δυνατόν να θριαμβολογούν κόμματα και πολιτικοί αρχηγοί για τις παράνομες εκλογές στην Κύπρο; Κατεχόμενα έχουμε, παράνομη κυβέρνηση έχουμε και οι δικοί μας οι “φωστήρες” στην Αθήνα θριαμβολογούν, γιατί νίκησε κάποιος άλλος και όχι ο Τατάρ», υποστήριξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζοντας: «Πραγματικά είναι επιεικώς απαράδεκτη η τακτική τους αν δεν είναι ανόητη, εγκληματική και κυρίως επικίνδυνη. Αν δεν ζητήσουμε άμεση αποχώρηση των στρατευμάτων από την Κύπρο, αν δεν ζητήσουμε κατάργηση των εγγυήσεων, ο ρόλος τους είναι καθαρά θεατρικός. Για να μην πούμε και μειοδοτικός».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών με διαβήτη-Τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις χορήγησης διαβητολογικού υλικού

Οι καλύτεροι και οι χειρότεροι χυμοί: Ποιοι είναι superfoods και ποιοι παγίδα ζάχαρης;

Έρευνα της IWG: Τι δείχνουν τα στοιχεία για τους πρώην εργαζόμενους μερικής απασχόλησης

IRIS: Tι αλλάζει από την 1η Νοεμβρίου στις πληρωμές για επιχειρήσεις και πολίτες

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε σε ποιον αριθμό αντιστοιχεί το 10 σε 22 δευτερόλεπτα;

Το PC σας έχει ένα κρυφό εργαλείο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας – Πώς να το χρησιμοποιήσετε
περισσότερα
17:53 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Έντυπο με προειδοποιήσεις για ποινή φυλάκισης θα διανέμεται στους παράνομους μετανάστες πριν την αίτηση ασύλου – Η εγκύκλιος Πλεύρη

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται ή διαμένουν παράνομα στη χώρα ...
17:22 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

LIVE η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη και των άλλων ηγετών της MED9 στη Σλοβενία

Παρακολουθείστε σε απευθείας μετάδοση από την πόλη Πορτορόζ της Σλοβενίας, την η συνέντευξη Τύ...
15:43 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Μενδώνη: «Προκλητική αδιαφορία» του Βρετανικού Μουσείου – Χρησιμοποίησε τα Γλυπτά του Παρθενώνα ως διακοσμητικά στοιχεία του δείπνου

Για «προκλητική αδιαφορία» εκ μέρους του Βρετανικού Μουσείου κάνει λόγο μεταξύ άλλων η Υπουργό...
15:12 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Τσουκαλάς: «Ο κ. Μαρινάκης βγήκε πάλι παγανιά στον δρόμο του διχασμού και της τοξικότητας»

«Ο κ. Μαρινάκης βγήκε πάλι παγανιά στον δρόμο του διχασμού και της τοξικότητας. Έφτασε στο ύψι...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης