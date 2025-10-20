Βίντεο: Όχημα «μπούκαρε» σε αυλή μπυραρίας και ανετράπη – Διέλυσε τα πάντα

Enikos Newsroom

διεθνή

Βίντεο: Όχημα «μπούκαρε» σε αυλή μπυραρίας και ανετράπη – Διέλυσε τα πάντα

Ένα συγκλονιστικό τροχαίο σημειώθηκε στο χωριό Χάσμπαντς Μπόσγουορθ του Λέστερσαϊρ, στη Βρετανία, όταν ένα Range Rover βγήκε εκτός ελέγχου και εισέβαλε σε αυλή παμπ, αναποδογύρισε και κατέληξε ανάποδα μέσα στον χώρο του εξωτερικού μπαρ.

Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε από το περιστατικό που θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε τραγωδία.

Το ατύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη, όταν το όχημα, όπως δείχνουν τα τρομακτικά πλάνα, εξετράπη της πορείας του από έναν επαρχιακό δρόμο και έπεσε με ορμή στην αυλή της παμπ Bell Inn στο ήσυχο χωριό Χάσμπαντς Μπόσγουορθ.

Στο βίντεο διακρίνεται ο χώρος στάθμευσης και ο, ευτυχώς, άδειος κήπος της παμπ.


Το όχημα συγκρούστηκε με τη μάντρα και τον ξύλινο φράχτη που περιβάλλουν τον υπαίθριο χώρο της παμπ, διαλύοντάς τα ολοκληρωτικά.

Κομμάτια από τούβλα και ξύλα εκτοξεύονται στον αέρα, καθώς το Range Rover συνεχίζει την πορεία του, χτυπώντας ένα σταθμευμένο Volkswagen Golf και περνώντας μέσα από τον κήπο, πριν αναποδογυρίσει και καταλήξει με την οροφή στο έδαφος.

Καπνός και συντρίμμια καλύπτουν το σημείο της σύγκρουσης, ενώ το Range Rover, καθώς ανατρέπεται, καταστρέφει ολοσχερώς τον χώρο της μπυραρίας — τραπέζια, καρέκλες και παγκάκια συνθλίβονται κάτω από το βάρος του οχήματος.

Τα πλάνα από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας (CCTV) του καταστήματος δημοσιεύθηκαν από τους ιδιοκτήτες της παμπ, οι οποίοι δήλωσαν ότι δύο άτομα κατάφεραν να βγουν από το ηλιοροφή του αναποδογυρισμένου αυτοκινήτου. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι επιβάτες φάνηκαν να μην έχουν τραυματιστεί μετά τη σύγκρουση.

Η αστυνομία, σύμφωνα με τη The Sun, επιβεβαίωσε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και πως δεν έγιναν συλλήψεις σε σχέση με το περιστατικό.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι καλύτεροι και οι χειρότεροι χυμοί: Ποιοι είναι superfoods και ποιοι παγίδα ζάχαρης;

Ανεύρυσμα αορτής: 10 συνήθειες που μπορεί να το προκαλέσουν, σύμφωνα με καρδιολόγο

ΔΥΠΑ: Στους 720.039 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Σεπτέμβριο – Η “ακτινογραφία”

Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Ποιους αφορά

Τι συνέβη με τις «μικρές κόκκινες κουκκίδες» που παρατήρησε το James Webb;

iPhone: Κρυφές λειτουργίες του iOS 26 που πρέπει να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τώρα
περισσότερα
15:17 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Θα ενισχυθεί η ασφάλεια γύρω από τα μουσεία μετά την κλοπή στο Λούβρο

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, θα αποστείλει οδηγία για την ενίσχυση του μη...
14:26 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Κρεμλίνο: Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στη Βουδαπέστη επειδή έχουν καλές σχέσεις με τον Όρμπαν – Θα ενισχυθούν οι σχέσεις με το Ιράν

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η Βουδαπέστη επιλέχθηκε ως τοποθεσία για σύνοδο κορυφής μεταξύ τ...
14:16 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Άφιξη Γούιτκοφ – Κούσνερ στο Ισραήλ για την επίβλεψη της εύθραυστης εκεχειρίας – 26 νεκροί από τα αντίποινα της επίθεσης κατά των IDF

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο ανώτερος σύμ...
14:06 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Le Figaro: Ο Μακρόν συνάντησε τον Σαρκοζί στο Μέγαρο των Ηλυσίων πριν από τη φυλάκιση του πρώην Προέδρου

Λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη φυλάκισή του, ο Νικολά Σαρκοζί πέρασε το κατώφλι του ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης