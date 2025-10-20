Βίντεο: Όχημα «μπούκαρε» σε αυλή μπυραρίας και ανετράπη – Διέλυσε τα πάντα

Ένα συγκλονιστικό τροχαίο σημειώθηκε στο χωριό Χάσμπαντς Μπόσγουορθ του Λέστερσαϊρ, στη Βρετανία, όταν ένα Range Rover βγήκε εκτός ελέγχου και εισέβαλε σε αυλή παμπ, αναποδογύρισε και κατέληξε ανάποδα μέσα στον χώρο του εξωτερικού μπαρ.

Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε από το περιστατικό που θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε τραγωδία.

Το ατύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη, όταν το όχημα, όπως δείχνουν τα τρομακτικά πλάνα, εξετράπη της πορείας του από έναν επαρχιακό δρόμο και έπεσε με ορμή στην αυλή της παμπ Bell Inn στο ήσυχο χωριό Χάσμπαντς Μπόσγουορθ.

Στο βίντεο διακρίνεται ο χώρος στάθμευσης και ο, ευτυχώς, άδειος κήπος της παμπ.



Το όχημα συγκρούστηκε με τη μάντρα και τον ξύλινο φράχτη που περιβάλλουν τον υπαίθριο χώρο της παμπ, διαλύοντάς τα ολοκληρωτικά.

Κομμάτια από τούβλα και ξύλα εκτοξεύονται στον αέρα, καθώς το Range Rover συνεχίζει την πορεία του, χτυπώντας ένα σταθμευμένο Volkswagen Golf και περνώντας μέσα από τον κήπο, πριν αναποδογυρίσει και καταλήξει με την οροφή στο έδαφος.

Καπνός και συντρίμμια καλύπτουν το σημείο της σύγκρουσης, ενώ το Range Rover, καθώς ανατρέπεται, καταστρέφει ολοσχερώς τον χώρο της μπυραρίας — τραπέζια, καρέκλες και παγκάκια συνθλίβονται κάτω από το βάρος του οχήματος.

Τα πλάνα από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας (CCTV) του καταστήματος δημοσιεύθηκαν από τους ιδιοκτήτες της παμπ, οι οποίοι δήλωσαν ότι δύο άτομα κατάφεραν να βγουν από το ηλιοροφή του αναποδογυρισμένου αυτοκινήτου. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι επιβάτες φάνηκαν να μην έχουν τραυματιστεί μετά τη σύγκρουση.

Η αστυνομία, σύμφωνα με τη The Sun, επιβεβαίωσε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και πως δεν έγιναν συλλήψεις σε σχέση με το περιστατικό.