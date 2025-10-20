Ατύχημα με τρόλεϊ στη Δραπετσώνα: Επιβάτης πιάστηκε στα χέρια με οδηγό και το όχημα έπεσε σε κολώνα

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό
Φωτογραφία Αρχείου

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 18/10 στη Δραπετσώνα όταν τρόλεϊ συγκρούστηκε με κολώνα ηλεκτροδότησης έπειτα από καβγά που ξέσπασε μεταξύ του οδηγού και ενός επιβάτη, ενώ το όχημα βρισκόταν εν κινήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στην οδό 25ης Μαρτίου όταν κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ξέσπασε έντονη λογομαχία μεταξύ του οδηγού του τρόλεϊ και ενός επιβάτη, ύστερα από απαίτηση του τελευταίου να σταματήσει ο συρμός και να κατεβεί.

Την ώρα που το τρόλεϊ κινούνταν, η ένταση κορυφώθηκε, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και το όχημα να ξεφύγει από την πορεία του, να ανέβει στο πεζοδρόμιο και να προσκρούσει σε κολώνα της ΔΕΗ. Αμέσως επικράτησε πανικός. Περαστικοί σταμάτησαν προσπαθώντας να καταλάβουν τι είχε συμβεί, ενώ οι επιβάτες βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ.

Τι είπε αυτόπτης μάρτυρας

«Όταν έφτασα εκεί είχε κόσμο και φώναζαν στον οδηγό να τους ανοίξει όμως αυτός δεν άνοιγε» είπε αυτόπτης  μάρτυρας σημειώνοντας ότι ο συρμός «είχε ανέβει στο πεζοδρόμιο και είχε πέσει πάνω σε στύλο της ΔΕΗ». Οπως αποκάλυψε ο αυτόπτης μάρτυρας που ειδοποίησε την αστυνομία «το μπροστινό τζάμι ήταν σπασμένο και φαινόταν μεγάλο βαθούλωμα από τη σύγκρουση».

«Ο οδηγός δεν ήταν στη θέση του. Είχε σηκωθεί και πιαστεί στα χέρια με τον επιβάτη. Έπαιζαν μπουνιές όταν έφτασα. Δεν πρόλαβα να μάθω τι είχε προηγηθεί» είπε ο ίδιος προσθέτοντας ότι τα μέλη της ομάδας ΔΙΑΣ κατέφτασαν μετά από περίπου δέκα λεπτά.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι καλύτεροι και οι χειρότεροι χυμοί: Ποιοι είναι superfoods και ποιοι παγίδα ζάχαρης;

Ανεύρυσμα αορτής: 10 συνήθειες που μπορεί να το προκαλέσουν, σύμφωνα με καρδιολόγο

Παπαθανάσης: Στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων “περνά” ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού

Στροφή στο έτοιμα και κατεψυγμένα: Γιατί οι Έλληνες «εγκαταλείπουν» το σπιτικό φαγητό – Οι νέες τάσεις στην αγορά

iPhone: Κρυφές λειτουργίες του iOS 26 που πρέπει να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τώρα

Τεστ προσωπικότητας: Το αντικείμενο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πολλά για εσάς
περισσότερα
15:02 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Άγιος Παντελεήμονας: Απόπειρα απόδρασης από αστυνομικό τμήμα, τραυματίστηκε αστυνομικός – Βίντεο ντοκουμέντο

Να αποδράσει μέσα από το Αστυνομικό Τμήμα στον Άγιο Παντελεήμονα προσπάθησε ένας 35χρονος, ο ο...
14:52 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Ρόδος: Έρευνα στο Κτηματολόγιο – Έσκισαν σελίδες από τόμους για ακίνητα του Δημοσίου

Σημαντικά κτηματολογικά έγγραφα στις περιοχές Αφάντου και Κρεμαστής στη Ρόδο έχουν εξαφανιστεί...
14:21 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Χαλκίδα: Άγριος ξυλοδαρμός 70χρονου – Αναζητούνται 4 άτομα

Άγρια επίθεση δέχθηκε 70χρονος στη Χαλκίδα το βράδυ της Κυριακής 19/10 από ομάδα ατόμων έξω απ...
14:00 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Έρχονται νέα εντάλματα σύλληψης – Άρση τηλεφωνικών επικοινωνιών για 7 αριθμούς

Νέα εντάλματα σύλληψης, πιθανότατα τρία, αναμένεται να εκδοθούν τις επόμενες ώρες για τη διπλή...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης