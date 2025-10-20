Ατύχημα με τρόλεϊ στη Δραπετσώνα: Επιβάτης πιάστηκε στα χέρια με οδηγό και το όχημα έπεσε σε κολώνα

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 18/10 στη Δραπετσώνα όταν τρόλεϊ συγκρούστηκε με κολώνα ηλεκτροδότησης έπειτα από καβγά που ξέσπασε μεταξύ του οδηγού και ενός επιβάτη, ενώ το όχημα βρισκόταν εν κινήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στην οδό 25ης Μαρτίου όταν κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ξέσπασε έντονη λογομαχία μεταξύ του οδηγού του τρόλεϊ και ενός επιβάτη, ύστερα από απαίτηση του τελευταίου να σταματήσει ο συρμός και να κατεβεί.

Την ώρα που το τρόλεϊ κινούνταν, η ένταση κορυφώθηκε, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και το όχημα να ξεφύγει από την πορεία του, να ανέβει στο πεζοδρόμιο και να προσκρούσει σε κολώνα της ΔΕΗ. Αμέσως επικράτησε πανικός. Περαστικοί σταμάτησαν προσπαθώντας να καταλάβουν τι είχε συμβεί, ενώ οι επιβάτες βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ.

Τι είπε αυτόπτης μάρτυρας

«Όταν έφτασα εκεί είχε κόσμο και φώναζαν στον οδηγό να τους ανοίξει όμως αυτός δεν άνοιγε» είπε αυτόπτης μάρτυρας σημειώνοντας ότι ο συρμός «είχε ανέβει στο πεζοδρόμιο και είχε πέσει πάνω σε στύλο της ΔΕΗ». Οπως αποκάλυψε ο αυτόπτης μάρτυρας που ειδοποίησε την αστυνομία «το μπροστινό τζάμι ήταν σπασμένο και φαινόταν μεγάλο βαθούλωμα από τη σύγκρουση».

«Ο οδηγός δεν ήταν στη θέση του. Είχε σηκωθεί και πιαστεί στα χέρια με τον επιβάτη. Έπαιζαν μπουνιές όταν έφτασα. Δεν πρόλαβα να μάθω τι είχε προηγηθεί» είπε ο ίδιος προσθέτοντας ότι τα μέλη της ομάδας ΔΙΑΣ κατέφτασαν μετά από περίπου δέκα λεπτά.