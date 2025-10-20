Αθήνα: Εξαφανίστηκε 16χρονη από χώρο φιλοξενίας – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 16χρονης από χώρο φιλοξενίας στην Αθήνα.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο» τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

«Στις 18/10/25, βραδινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην Αθήνα, η Σαντιέ Κ., 16 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο. Η Σαντιέ Κ. έχει ύψος 1.64 μ., κανονικό βάρος, μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, άσπρη μπλούζα, μαύρη φόρμα και γκρι παπούτσια».