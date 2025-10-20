Μητσοτάκης στη MED9: «Να διασφαλίσουμε την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων – Οι μελλοντικές απειλές μπορεί να μην έρθουν από Ανατολάς, αλλά και από τον Νότο»

«Νομίζω ότι υπάρχει μια γενική κατανόηση ότι πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα σε σχέση με την οικοδόμηση μιας κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς και ειδικά στην νοτιοανατολική Ευρώπη, που αντιμετωπίζουμε ακόμη ψηλές τιμές, υψηλότερες σε σχέση με εκείνες που υπάρχουν σε άλλα κράτη-μέλη. Συνεπώς, μια μεγαλύτερη ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας, μέσω σημαντικών επενδύσεων, μέσω διασυνδέσεων και δικτύων θα πρέπει να είναι μια πρώτη προτεραιότητα σε σχέση με την κοινή ενεργειακή στρατηγική μας», είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση κατά τη συνέντευξη Τύπου στο Πορτορόζ της Σλοβενίας, όπου πραγματοποιείται η σύνοδος κορυφής της MED 9.

«Επιπροσθέτως, είχαμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις σε σχέση με την απανθρακοποίηση, προετοιμαζόμενοι για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ημέρες. Και διαισθάνομαι ότι υπάρχει μια γενική κατανόηση μεταξύ των 9 ότι πρέπει να εξισορροπήσουμε μεταξύ των στόχων απανθρακοποίησης που έχουμε ήδη θέσει και μιας ισότιμης έμφασης στην κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα. Και πιστεύω ότι αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία σε επίπεδο επίτευξης των φιλόδοξων στόχων που έχουμε θέσει ως ευρωπαϊκή ένωση», προσέθεσε.

Για την ευρωπαϊκή άμυνα, ο πρωθυπουργός είπε: «Η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα κατευθύνεται προς τον πόλεμο στην Ουκρανία και ασχολούμαστε με αυτό. Πιστεύω ότι όλοι μας συνηγορούμε υπέρ μιας οπτικής 360 μοιρών στην ευρωπαϊκή άμυνα. Και όταν σκεφτόμαστε σε σχέση με τα καινούργια έργα κοινού ενδιαφέροντος, που θεωρούμε ότι μπορούμε να προωθήσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα η αντιπυραυλική ασπίδα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι μελλοντικές απειλές μπορεί να μην έρθουν από Ανατολάς, αλλά και από τον Νότο.

Νομίζω ότι είμαστε ενωμένοι γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η ολότητα των ευρωπαϊκών συνόρων προστατεύεται απολύτως και υπάρχει η ευρωπαϊκή ικανότητα που προστατεύει όλα τα κράτη-μέλη ειδικά εκείνα που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ».

Σημειώνεται ότι στην ατζέντα της συνόδου ήταν οι εξελίξεις στη Γάζα και η ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Ήταν η πρώτη συνάντηση ηγετών της ΕΕ λίγες μέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή και διεξήχθη τρεις ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες. Οι εννέα ηγέτες συζήτησαν ζητήματα ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, καθώς και το επόμενο Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Abdullah II

Στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής MED9 στη Σλοβενία, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Abdullah II.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τον ρόλο της Ιορδανίας στη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής. Τόνισε ακόμη τη σημασία τήρησης της εκεχειρίας, καθώς και της επίτευξης προόδου στα σημεία του σχεδίου ειρήνευσης του Προέδρου Τραμπ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι τόσο οι ευρωπαϊκές χώρες διμερώς όσο και η ΕΕ, θα πρέπει να συνεισφέρουν στην εφαρμογή του σχεδίου και κυρίως στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας με αποτελεσματικό τρόπο.

Επίσης, ο πρωθυπουργός επανέλαβε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει με ανθρωπιστική βοήθεια και να συμμετάσχει στην ανοικοδόμηση της Γάζας.