Έντυπο με προειδοποιήσεις για ποινή φυλάκισης θα διανέμεται στους παράνομους μετανάστες πριν την αίτηση ασύλου – Η εγκύκλιος Πλεύρη

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

κρητη μεταναστες

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται ή διαμένουν παράνομα στη χώρα και βρίσκονται σε Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές, σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και σε Ελεγχόμενες Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο της υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και σε αυτούς που προσέρχονται στην υπηρεσία Ασύλου προκειμένου να υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας, θα διανέμεται, πέραν του λοιπού ενημερωτικού υλικού όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, έντυπο που θα τους ενημερώνει για τις επιλογές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του υφιστάμενου νόμου, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργού Μετανάστευσης, Θάνου Πλεύρη.

Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης, το έντυπο θα έχει το εξής περιεχόμενο:

«Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου της Ελληνικής Δημοκρατίας σας ενημερώνει ότι οι υπηρεσίες του θα εξετάσουν το αίτημα ασύλου σας σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Εάν δεν είστε πρόσφυγας και δεν δικαιούστε προστασία, τότε έχετε εισέλθει και παραμένετε παράνομα στη χώρα, οπότε α) το αίτημά σας θα απορριφθεί, β) θα σας επιβληθεί διοικητική κράτηση έως 24 μήνες και γ) διαπράττετε σοβαρό ποινικό αδίκημα, για το οποίο θα καταδικαστείτε και θα εκτίσετε ποινή φυλάκισης από 2 έως 5 χρόνια. Ο μόνος τρόπος για να αποφύγετε τις παραπάνω δυσμενείς συνέπειες είναι να αποχωρήσετε οικειοθελώς από την Ελλάδα και να επιστρέψετε στην πατρίδα σας. Και η πιο κατάλληλη στιγμή να το αποφασίσετε είναι τώρα, πριν την υποβολή της αίτησης ασύλου.

Στην περίπτωση που διαπράξετε βίαιες πράξεις ή επιδείξετε βίαιη συμπεριφορά εντός των Δομών που φιλοξενείστε, το αίτημα ασύλου σας θα απορριφθεί αμέσως, αφού θα θεωρηθείτε απειλή για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια στην Ελλάδα».

