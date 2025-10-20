Ηράκλειο: Συνελήφθη 40χρονος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος 34χρονης – Βρέθηκε «οπλοστάσιο» στο σπίτι του

Για ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, συνελήφθη την Κυριακή (19/10) ένας 40χρονος στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 40χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος 34χρονης, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του από αστυνομικούς, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα ακόλουθα:

3 πιστόλια

2 περίστροφα

1 κυνηγετικό όπλο

1 αεροβόλο όπλο

12 γεμιστήρες

1.547 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

σιδερένια σφαιρίδια αεροβόλου όπλου

1 μαχαίρι

Για μέρος των κατασχεθέντων κατείχε σχετικές άδειες, οι οποίες και αφαιρέθηκαν μαζί με τα είδη οπλισμού.