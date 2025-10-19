Περιστέρι: Επέμβαση της ΕΛΑΣ σε σπίτι 48χρονου που ανάρτησε φωτογραφία στα social media κρατώντας πιστόλι – Κατασχέθηκε το όπλο

Επέμβαση από άνδρες της ΕΛΑΣ, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτη (15/10)  οικία 48χρονου ημεδαπού στο Περιστέρι και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο 48χρονος είχε αναρτήσει στο προσωπικό του προφίλ, σε γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, φωτογραφία όπου απεικονιζόταν να κρατάει πυροβόλο όπλο, ενώ πάνω σε τραπέζι είχε τοποθετήσει 4 φυσίγγια.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το επίμαχο πιστόλι και γεμιστήρας με 4 φυσίγγια επιμελώς κρυμμένα στον αποθηκευτικό χώρο καναπέ.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

