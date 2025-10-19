Η Σάκκαρη πέρασε στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά στο Τόκιο

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη δεν… επηρεάστηκε από τη διακοπή και προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά της κατηγορίας WTA 500 που διεξάγεται στο Τόκιο.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία είναι Νο 57 στην παγκόσμια κατάταξη, νίκησε στο πλαίσιο του 2ου και τελευταίου προκριματικού γύρου τη Σούζαν Λάμενς από την Ολλανδία (Νο 57) με 6-3, 6-3, ύστερα από αγώνα διάρκειας 90 λεπτών, και θα συνεχίσει την πορεία της στο τουρνουά με την επωνυμία “Toray Pan Pacific Open Tennis”. Υπενθυμίζεται ότι ο αγώνας διεκόπη για περίπου δύο ώρες, στο τρίτο γκέιμ του δεύτερου σετ, λόγω βροχόπτωσης, και συνεχίστηκε στο κεντρικό κορτ, το οποίο διέθετε οροφή.

Μετά την επανέναρξη του αγώνα η Σάκκαρη κατάφερε να κάνει break και να προηγηθεί 4-3 στο δεύτερο σετ. Ύστερα από την εξέλιξη αυτή, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια απέκτησε ψυχολογία, κατάφερε να πάρει και τα επόμενα δύο γκέιμ και να πανηγυρίσει τη νίκη-πρόκριση στο κυρίως ταμπλό.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ξεχνάτε γιατί μπήκατε στο δωμάτιο; Βρήκαμε την επιστημονική εξήγηση

Προδιαβήτης: Δεν χρειάζεται να χάσετε λίπος για να τον αντιστρέψετε – Αρκεί να το αλλάξετε θέση

Επιστροφή ενοικίου: Πότε πληρώνεται – Οι προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι

OpenBusiness: Δωρεάν η υποχρεωτική απογραφή επιχειρήσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου – Παράβολο 200 ευρώ μετά τη λήξη της προθεσμ...

Τεστ προσωπικότητας: Επιλέξτε ένα παράθυρο για να ξεκλειδώσετε τα κρυμμένα χαρακτηριστικά του εαυτού σας

Τι σημαίνει η φράση «μέχρι τρυγός» και από πού προέρχεται
περισσότερα
22:30 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Παναιτωλικός – ΟΦΗ 4-2: Μεγάλη ανατροπή και επιστροφή στις νίκες στο ντεμπούτο του Γιάννη Αναστασίου

Με τον ιδανικότερο τρόπο ξεκίνησε η… εποχή του Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο του Παναιτωλ...
22:12 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Ατρόμητος – Λεβαδειακός 2-2: Οι Βοιωτοί έφυγαν «όρθιοι» από το Περιστέρι

Ομάδα που δεν τα παρατά με τίποτα είναι ο εφετινός Λεβαδειακός. Το έκανε στην πρεμιέρα του πρω...
18:49 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

ΠΑΕ Ατρόμητος: «Η σύλληψη του προέδρου μας οφείλεται σε τυπικούς λόγους που απορρέουν από τον ρόλο του ως Αντιδημάρχου Αθλητισμού»

«Άδικη» χαρακτηρίζει η ΠΑΕ Ατρόμητος με ανακοίνωσή της την σύλληψη του προέδρου της ομάδας, Βα...
17:19 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Νότιγχαμ Φόρεστ: «Τέλος» ο Ποστέκογλου μετα τη νέα ήττα από την Τσέλσι

Η Νότιγχαμ Φόρεστ απέλυσε τον Άγγελο Ποστέκογλου έπειτα από ένα συνολικά σερί οκτώ αγώνων χωρί...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης