Μαρία Σάκκαρη: Με το… δεξί στα προκριματικά του τουρνουά στο Τόκιο

Η Μαρία Σάκκαρη πανηγύρισε την πρώτη από τις δύο νίκες που χρειάζεται, προκειμένου να προκριθεί στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά τένις της κατηγορίας WTA 500 που διεξάγεται στο Τόκιο.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία είναι Νο 55 στην παγκόσμια κατάταξη, επιβλήθηκε της Τουρκάλας Ζεϊνέπ Σονμέζ (Νο 76 στον κόσμο) με 7-5, 6-3, ύστερα από αγώνα που κράτησε μια ώρα και 36 λεπτά, και προκρίθηκε στον 2ο προκριματικό γύρο του τουρνουά.

Εκεί η Σάκκαρη θα «μονομαχήσει» με τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Αλιακσάντρα Σασνόβιτς από τη Λευκορωσία (Νο 114 στην παγκόσμια κατάταξη) και την Ολλανδή Σούζαν Λάμενς (Νο 57) με «έπαθλο» την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά με την επωνυμία “Toray Pan Pacific Open Tennis”.

Σημειώνεται ότι ήταν και μια άτυπη ρεβάνς για τη Μαρία Σάκκαρη, καθώς είχε ηττηθεί από τη Ζεϊνέπ Σονμέζ στη Μέριδα νωρίς στη σεζόν, τον περασμένο Φεβρουάριο.