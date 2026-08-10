Τουρκία: Ενστάσεις του PKK για το νομοσχέδιο που αφορά το μέλλον του

Το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), το οποίο βρίσκεται σε πορεία διάλυσης, κατήγγειλε χθες Κυριακή «τα λάθη και τα ελαττώματα» στο νομοσχέδιο για το μέλλον των μαχητών του, το οποίο θα υποβληθεί σήμερα Δευτέρα στα μέλη του τουρκικού κοινοβουλίου, ενώ απαίτησε επίσης την αποφυλάκιση του ιστορικού ηγέτη του κουρδικού ανταρτοπολέμου, Αμπντουλάχ Οτσαλάν.

«Αυτός ο νόμος περιέχει σοβαρά λάθη και ελαττώματα. Οι προτάσεις της έκθεσης της κοινοβουλευτικής επιτροπής» η οποία ήταν επιφορτισμένη να ετοιμάσει το νομικό πλαίσιο της διαδικασίας ειρήνης «που αφορούσαν τον εκδημοκρατισμό και τη διευθέτηση του κουρδικού ζητήματος δεν ελήφθησαν υπόψη», στηλίτευσε η ηγεσία του PKK σε ανακοίνωσή της, που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων ANF, που θεωρείται κοντά στο κουρδικό ένοπλο αυτονομιστικό κίνημα.

«Το γεγονός ότι (σ.σ. το σχέδιο νόμου) αναφέρεται μόνο στον αφοπλισμό, χωρίς να χρησιμοποιεί τον όρο ‘κουρδικό’, δείχνει ότι το ζήτημα δεν θίγεται στην ολότητά του», συνέχισε το PKK, απαιτώντας εγγυήσεις πως οι μαχητές του οι οποίοι θα καταθέσουν τα όπλα «θα μπορέσουν να συμμετέχουν σε δημοκρατική πολιτική ζωή θεμελιωμένη στην ελευθερία της σκέψης και του συνεταιρίζεσθαι», χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο «να φυλακιστούν εξαιτίας όσων λένε».

«Πολλές από τις διατάξεις του νόμου θα παραμείνουν νεκρό γράμμα»

Η ηγεσία του PKK τόνισε ακόμη ότι «πολλές από τις διατάξεις του νόμου θα παραμείνουν νεκρό γράμμα» αν ο ιστορικός ηγέτης του ένοπλου κινήματος, ο Αμπντουλά Οτζαλάν, 77 ετών, φυλακισμένος σε απομόνωση από το 1999, δεν αφεθεί ελεύθερος.

Για την τύχη αυτού του τελευταίου, ο οποίος είχε παροτρύνει το 2025 το PKK να καταθέσει τα όπλα, αντιδρώντας σε ειρηνευτική πρωτοβουλία των τουρκικών αρχών που είχε ξεκινήσει περί τα τέλη του 2024, δεν έχει υπάρξει καμιά επίσημη διασαφήνιση.

Το νομοσχέδιο προβλέπει την επαναφορά στην πολιτική ζωή μόνο μέρους των μαχητών του PKK που θα καταθέσουν τα όπλα, χωρίς ωστόσο να ανοίγει τον δρόμο για γενική αμνηστία.

Το κείμενο, που εισηγούνται ιδίως το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP, ισλαμική δεξιά) του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και το DEM, παράταξη που εκφράζει την κουρδική μειονότητα, προβλέπει αναστολή των ποινικών διώξεων και της εκτέλεσης των ποινών των δραστών κάποιων παραβιάσεων του νόμου για περίοδο πέντε ως δέκα ετών.

Αν δεν υπάρξει υποτροπή, αφού παρέλθει η προθεσμία, οι έρευνες θα τίθενται στο αρχείο και οι ποινές θα θεωρείται πως έχουν εκτιστεί, σύμφωνα με διάταξη του νομοσχεδίου, που έχει περιέλθει σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Υπέρ ο Ντεμιρτάς

Οι δράστες των πιο σοβαρών εγκλημάτων- ιδίως δολοφονιών- εξαιρούνται ωστόσο από τον μηχανισμό αυτόν. Μέσα ενημέρωσης προσκείμενα στην τουρκική κυβέρνηση τονίζουν πως αυτό αφορά και τον Αμπντουλάχ Οτσαλάν, που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Ο κούρδος αντιπολιτευόμενος Σελαχατίν Ντεμιρτάς, στη φυλακή από το 2016, τάχθηκε χθες Κυριακή υπέρ του νομοσχεδίου. Είπε ότι ελπίζει πως θα αποτελέσει «νέο κρίσιμο στάδιο» στην «ιστορική ειρηνευτική προσπάθεια».

Κατά την άποψη του άλλοτε συμπροέδρου του κόμματος που εκφράζει την κουρδική μειονότητα, το νομοσχέδιο «θα μεταμορφώσει ριζοσπαστικά τη μοίρα της χώρας μας και της περιοχής μας», έπειτα από τέσσερις και πλέον δεκαετίες ένοπλου αγώνα με τουλάχιστον 50.000 νεκρούς, κατά μάλλον συντηρητικές εκτιμήσεις.