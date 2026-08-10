Πέθανε ο ηθοποιός Μπεν Τζόουνς, ο Κούτερ Ντάβενπορτ των θρυλικών «Ντιουκς» – Δείτε φώτο

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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 χρόνων ο Μπεν Τζόουνς, ο ηθοποιός ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός ως ο αγαπητός μηχανικός Κούτερ Ντάβενπορτ στην εμβληματική τηλεοπτική σειρά «Ντιουκς» («The Dukes of Hazzard»). Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η σύζυγός του, Άλμα Βιάτορ, γνωστοποιώντας πως ο Τζόουνς υπέστη σοβαρή καρδιακή προσβολή την Κυριακή.

«Έχασα σήμερα τον έρωτα της ζωής μου. Ο Μπεν πέθανε από καρδιακή προσβολή», έγραψε η Άλμα Βιάτορ σε ανάρτησή της στο Facebook, την οποία συνόδευσε με φωτογραφία του ηθοποιού μαζί με τον σκύλο του.

Σύμφωνα με την σύζυγό του, ο Τζόουνς βρισκόταν στο σπίτι του και ξεκουραζόταν στην αγαπημένη του πολυθρόνα, περιμένοντας να παρακολουθήσει τον αγώνα των Atlanta Braves με τους New York Yankees.

«Είχε μια εκπληκτική, πλούσια και γεμάτη ζωή»

«Ο Μπεν είχε μια εκπληκτική, πλούσια και γεμάτη ζωή. Αγάπησε και αγαπήθηκε από τόσους πολλούς. Θα μας λείψει. Τον αγάπησα τόσο, τόσο πολύ», ανέφερε.

Ο Μπεν Τζόουνς ταυτίστηκε με τον ρόλο του Κούτερ Ντάβενπορτ, του φιλικού μηχανικού στο «The Dukes of Hazzard», στον οποίο εμφανίστηκε και στις επτά σεζόν της σειράς, από το 1979 έως το 1985.

Η σειρά προβλήθηκε από το CBS και γνώρισε τεράστια δημοτικότητα, εξελισσόμενη σε μία από τις χαρακτηριστικότερες αμερικανικές τηλεοπτικές παραγωγές της εποχής της.

Ο Τζόουνς συμμετείχε επίσης σε άλλες γνωστές κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων τα «Smokey and the Bandit», «Moonrunners» και «As the World Turns».

Στράφηκε στην πολιτική

Μετά την πορεία του ως ηθοποιός, ο Τζόουνς στράφηκε στην πολιτική.

Το 1988 έθεσε υποψηφιότητα για τη Βουλή των Αντιπροσώπων στην 4η Περιφέρεια της Τζόρτζια και εξελέγη στο Κογκρέσο. Επανεξελέγη το 1990, υπηρετώντας συνολικά δύο θητείες.

Αργότερα αναμετρήθηκε εκλογικά με τον Νιουτ Γκίνγκριτς, χωρίς να καταφέρει να επικρατήσει.

Από τους πρώτους που αποχαιρέτησαν δημόσια τον Τζόουνς ήταν ο Τομ Γούπατ, ο οποίος υποδυόταν τον Λουκ Ντιουκ στο «The Dukes of Hazzard», δίπλα στον Τζον Σνάιντερ στον ρόλο του Μπο Ντιουκ.

«Το “The Dukes of Hazzard” έχασε σήμερα ακόμη ένα αναπόσπαστο μέλος του καστ του. Ο Μπεν Τζόουνς ήταν ένας υπέροχος φίλος και ένθερμος υποστηρικτής όλων των καλύτερων πραγμάτων που μπορούμε να προσφέρουμε στον χώρο της ψυχαγωγίας», έγραψε στο Facebook.

«Θα μας λείψει πολύ», πρόσθεσε, θυμούμενος τον Ντένβερ Πάιλ, που υποδυόταν τον θείο Τζέσι στη σειρά και συνήθιζε να λέει στον Τζόουνς «Δεν είμαι ο θείος σου Τζέσι!».

«Αλλά αισθάνομαι ότι σήμερα χάσαμε έναν ξάδελφο Ντιουκ», κατέληξε.

Το «The Dukes of Hazzard» ολοκληρώθηκε το 1985 έπειτα από επτά σεζόν, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στην αμερικανική ποπ κουλτούρα.

Το 2005 μεταφέρθηκε ξανά στη μεγάλη οθόνη ως κωμωδία δράσης, με πρωταγωνιστές την Τζέσικα Σίμπσον, τον Τζόνι Νόξβιλ και τον Σον Γουίλιαμ Σκοτ.