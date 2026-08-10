Ενεργό το πύρινο μέτωπο στο Μουζάκι Ηλείας – Θα επιχειρήσουν ξανά εναέρια μέσα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Παρέμενε ενεργό τα ξημερώματα της Δευτέρας το μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Μουζάκι Ηλείας το μεσημέρι της Κυριακής.

“Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα”, ανέφεραν χαρακτηριστικά στο enikos.gr πηγές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας οι οποίες πρόσθεσαν πως τις αμέσως επόμενες ώρες θα χρησιμοποιηθούν ξανά εναέρια μέσα. Δεν προβλέπεται, πάντως, αύξηση των δυνάμεων που επιχειρούν.

Επιχειρούν 105 πυροσβέστες

Συνολικά στη μάχη της κατάσβεσης βρίσκονται 105 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 28 πυροσβεστικά οχήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο ενεργό μέτωπο τις πρώτες ώρες της Δευτέρας.