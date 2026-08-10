Ενεργό το πύρινο μέτωπο στο Μουζάκι Ηλείας – Θα επιχειρήσουν ξανά εναέρια μέσα

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
***** ÐÑÏÓÏ×Ç - ÓÇÌÅÉÙÓÇ ÃÉÁ ÔÏÍ ÁÑ×ÉÓÕÍÔÁÊÔÇ **** ** Ç öùôïãñáößá Ý÷åé ëçöèåß ÷ùñßò ôç ñçôÞ Üäåéá ôùí åéêïíéæüìåíùí. Ç äçìïóßåõóç ôùí ÷áñáêôçñéóôéêþí ôïõò ãßíåôáé áðïêëåéóôéêÜ ìå åõèýíç ôïõ ÷ñÞóôç **
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Παρέμενε ενεργό τα ξημερώματα της Δευτέρας το μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Μουζάκι Ηλείας το μεσημέρι της Κυριακής.
  • Τις αμέσως επόμενες ώρες θα χρησιμοποιηθούν ξανά εναέρια μέσα, ενώ πηγές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ανέφεραν χαρακτηριστικά: “Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα”.
  • Συνολικά στη μάχη της κατάσβεσης βρίσκονται 105 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 28 πυροσβεστικά οχήματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Παρέμενε ενεργό τα ξημερώματα της Δευτέρας το μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Μουζάκι Ηλείας το μεσημέρι της Κυριακής.

“Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα”, ανέφεραν χαρακτηριστικά στο enikos.gr πηγές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας οι οποίες πρόσθεσαν πως τις αμέσως επόμενες ώρες θα χρησιμοποιηθούν ξανά εναέρια μέσα. Δεν προβλέπεται, πάντως, αύξηση των δυνάμεων που επιχειρούν.

Επιχειρούν 105 πυροσβέστες

Συνολικά στη μάχη της κατάσβεσης βρίσκονται 105 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 28 πυροσβεστικά οχήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο ενεργό μέτωπο τις πρώτες ώρες της Δευτέρας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ