Νίκος Βερλέκης: «Υπήρχαν σκηνοθέτες που μύριζαν τους ηθοποιούς στη μασχάλη και στα πόδια»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Νίκος Βερλέκης: «Υπήρχαν σκηνοθέτες που μύριζαν τους ηθοποιούς στη μασχάλη και στα πόδια»

Ο Νίκος Βερλέκης έχει διαγράψει μία επιτυχημένη πορεία στον χώρο της υποκριτικής, στον οποίο μετράει πάνω από πενήντα χρόνια καριέρας. Ο καταξιωμένος ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (20/10). Ο αγαπημένος καλλιτέχνης αναφέρθηκε και στις κακοποιητικές συμπεριφορές στο επάγγελμα του και στον τρόπο με τον οποίο φέρονταν σκηνοθέτες σε συναδέλφους του.

Μιλώντας για τις κακοποιητικές συμπεριφορές στον χώρο της υποκριτικής, ο Νίκος Βερλέκης είπε: «Την εποχή που ξεκίνησα εγώ και ακόμα πιο πριν, υπήρξαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Υπήρχαν σκηνοθέτες που μύριζαν τους ηθοποιούς στη μασχάλη και στα πόδια για να δουν αν μυρίζουν. Θυμάμαι όμως μία δύο φορές με τον Κώστα Βουτσά που είχα δουλέψει, είχε παρέμβει!».

Ακόμα, εξήγησε πως: «Πιστεύω πως το #metoo είναι μια κάθαρση για όλους, βέβαια πλέον έχει φτάσει στην υπερβολή του. Αισθάνεται περίεργα κάποιος να φλερτάρει, μπορεί να παρεξηγηθεί. Κι εγώ καμιά φορά αισθάνομαι περίεργα. Και να θέλω να αισθανθώ ότι μου αρέσει ένας άνθρωπος, να τον κοιτάξω, αποφεύγω».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο μετονομάστηκε σε Ωνάσειο Νοσοκομείο- Τι περιλαμβάνει η νέα δομή

Σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών με διαβήτη-Τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις χορήγησης διαβητολογικού υλικού

Παπαθανάσης: «Ξεκίνησε ο σχεδιασμός για τη νέα προγραμματική περίοδο του Interreg 2028-2034 – Η Κομισιόν προτείνει τη διάθε...

AEGEAN: Οι 5 κορυφαίοι προορισμοί εξωτερικού που επιλέγουν για την αργία της 28ης Οκτωβρίου οι Έλληνες ταξιδιώτες

Google Maps: Ετοιμάζει νέο μενού για την προσαρμογή του οχήματός σας

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
22:48 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Νατάσα Ασίκη για Αντώνη Αντωνίου: «Τσακωνόμαστε για αστεία πράγματα στο θέατρο – Αντιδρώ μάλλον στον σκηνοθέτη»

Στην σημερινή (20/10) εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο...
22:21 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Κωνσταντίνος Βασάλος: «Με ζηλεύουν, κάτι θέλουν από εμένα…»

Τον Κωνσταντίνο Βασάλο και την Βάλια Χατζηθεοδώρου συνάντησε στο αεροδρόμιο η κάμερα της εκπομ...
21:24 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Νατάσα Ασίκη: «Ήμουν ένα από τα παιδάκια στην Οικογένεια Χωραφά – Θυμάμαι με πολλή αγάπη την Μάρω Κοντού και τον Αλέκο Αλεξανδράκη»

Το 1968 κυκλοφόρησε η ταινία «Οικογένεια Χωραφά», με πρωταγωνιστές την Μάρω Κοντού και τον Αλέ...
19:09 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Μαρίλια Μητρούση: «Ένας λόγος που δεν ήθελα να ασχοληθώ με την υποκριτική ήταν το κομμάτι της σύγκρισης με τους γονείς μου»

Η Μαρίλια Μητρούση και ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, τους οποίους φέτος απολαμβάνουμε στην επιτυχημέ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης