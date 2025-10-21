Νίκος Βερλέκης: «Υπήρχαν σκηνοθέτες που μύριζαν τους ηθοποιούς στη μασχάλη και στα πόδια»

Ο Νίκος Βερλέκης έχει διαγράψει μία επιτυχημένη πορεία στον χώρο της υποκριτικής, στον οποίο μετράει πάνω από πενήντα χρόνια καριέρας. Ο καταξιωμένος ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (20/10). Ο αγαπημένος καλλιτέχνης αναφέρθηκε και στις κακοποιητικές συμπεριφορές στο επάγγελμα του και στον τρόπο με τον οποίο φέρονταν σκηνοθέτες σε συναδέλφους του.

Μιλώντας για τις κακοποιητικές συμπεριφορές στον χώρο της υποκριτικής, ο Νίκος Βερλέκης είπε: «Την εποχή που ξεκίνησα εγώ και ακόμα πιο πριν, υπήρξαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Υπήρχαν σκηνοθέτες που μύριζαν τους ηθοποιούς στη μασχάλη και στα πόδια για να δουν αν μυρίζουν. Θυμάμαι όμως μία δύο φορές με τον Κώστα Βουτσά που είχα δουλέψει, είχε παρέμβει!».

Ακόμα, εξήγησε πως: «Πιστεύω πως το #metoo είναι μια κάθαρση για όλους, βέβαια πλέον έχει φτάσει στην υπερβολή του. Αισθάνεται περίεργα κάποιος να φλερτάρει, μπορεί να παρεξηγηθεί. Κι εγώ καμιά φορά αισθάνομαι περίεργα. Και να θέλω να αισθανθώ ότι μου αρέσει ένας άνθρωπος, να τον κοιτάξω, αποφεύγω».