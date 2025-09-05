Νίκος Βερλέκης: Στο Ηρώδειο με τη σύζυγό του – Σπάνια εμφάνιση για το ζευγάρι

Ο αγαπημένος ηθοποιός Νίκος Βερλέκης πραγματοποίησε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του στο Ηρώδειο, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του. Το ζευγάρι παρακολούθησε την παράσταση «Αντιγόνη», απολαμβάνοντας μια ήρεμη βραδιά.

Πάντα διακριτικός στην προσωπική του ζωή, ο Νίκος Βερλέκης κρατά την οικογένειά του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Με τη σύζυγό του μετρούν πάνω από 40 χρόνια κοινής πορείας, ενώ έχουν αποκτήσει δύο υπέροχες κόρες.

Σε παλαιότερη συνέντευξη, ο ηθοποιός είχε αναφερθεί στη σύζυγό του στην εκπομπή «Στούντιο 4», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η σύζυγός μου είναι πανέξυπνη και έκανε πολύ υπομονή. Όταν άρχισα να εμπιστεύομαι τη σύζυγο και τον εαυτό μου καταλάγιασε η αναζήτηση».

