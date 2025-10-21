Ιβάν Σβιτάιλο: «Η μητέρα μου είναι πολύ δυναμική, αυτό με έχει διαμορφώσει στον τρόπο που αντιμετωπίζω κι εγώ τις γυναίκες»

Ο Ιβάν Σβιτάιλο, ο οποίος την φετινή τηλεοπτική σεζόν ξεχώρισε με τον ρόλο του «Τόλη», τον οποίο το κοινό που παρακολουθεί φανατικά την επιτυχημένη σειρά του ALPHA «Να με λες μαμά» έχει μισήσει, ήταν καλεσμένος την Τρίτη (21/10) στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Ο γνωστός ηθοποιός, στη συνέντευξή του, μιλώντας για την μητέρα του, την γυναίκα του και τις κόρες του, αποθέωσε το γυναικείο φύλο.

Με αφορμή μία ερώτηση που δέχτηκε για την μητέρα του, ο Ιβάν Σβιτάιλο εξομολογήθηκε πως: «Η μητέρα μου είναι μια πολύ δυναμική γυναίκα. Πήρε πολλά ρίσκα στη ζωή της, με μεγάλωσε μόνη της. Είναι μια δυνατή γυναίκα, και αυτό με έχει διαμορφώσει στον τρόπο που αντιμετωπίζω κι εγώ τις γυναίκες, είτε είναι η γυναίκα μου, είτε είναι δύο κορίτσια που είναι στο σπίτι και είναι οι κόρες μου. Μέσα από τις κόρες μου επίσης ανακάλυψα και ανακαλύπτω τις γυναίκες με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο».

«Καταλαβαίνω τη δύναμη που κουβαλάτε, είτε αυτό έχει να κάνει με τη μητρότητα, είτε με τα ένστικτα. Είμαστε πολύ διαφορετικοί και αυτό πρέπει να το αποδεχόμαστε και να το συνειδητοποιούμε με έναν τρόπο. Ότι είμαστε δύο διαφορετικοί μηχανισμοί. Η μητρότητα και γενικά η λέξη γυναίκα για μένα είναι κάτι που γεννάει τη ζωή. Είναι ένα θαύμα. Παρατηρώ τη γυναίκα μου, το πώς φροντίζει τα μωρά και δεν θα είχα τις αντοχές της!», συνέχισε ο αγαπημένος καλλιτέχνης.