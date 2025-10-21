Ξέσπασε ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα: «Εμένα το παιδί μου γιατί δεν το μετέφεραν με συνοδεία; – Γιατί έγινε αυτή η διάκριση;»

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνουν τη Δέσποινα Βανδή να μεταφέρεται με περιπολικό της Αστυνομίας, ύστερα από βλάβη στο αυτοκίνητό της.

Ανάμεσα σε όσους αντέδρασαν ήταν και ο Σάκης Γρίβας, πατέρας της Κυριακής, της 28χρονης που μαχαιρώθηκε την 1η Απριλίου του 2024 έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων. Μιλώντας στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού «Αποκαλύψεις», ο κ. Γρίβας θύμισε πως, όταν η κόρη του είχε ζητήσει συνοδεία από περιπολικό, οι αστυνομικοί της είχαν απαντήσει πως «το περιπολικό δεν είναι ταξί». Ο ίδιος εξέφρασε την οργή του, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρχει διάκριση ανάμεσα στους πολίτες.

Ο πατέρας της 28χρονης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο κύριος Πρωθυπουργός μας, ο κύριος Μητσοτάκης, όταν έγινε το φονικό με την κόρη μου, είχε πει ότι το περιπολικό θα λειτουργεί και ως ασθενοφόρο, για να μεταφέρει μια έγκυο, έναν τραυματισμένο ή όποιον έχει ανάγκη. Και βέβαια, γιατί όχι, να μεταφέρει και έναν τραγουδιστή. Να μεταφέρει και την κυρία Βανδή. Εμένα όμως, το παιδί μου γιατί δεν το μετέφεραν συνοδεία; Γιατί έγινε αυτή η διάκριση; Γιατί της είπαν “εσένα δεν μπορούμε να σε πάμε, δεν είναι ταξί, κυρία μου”; Η κόρη μου απλώς ζήτησε να τη συνοδεύσουν, φοβισμένη όπως ήταν. Και εδώ πήγαν την κυρία Βανδή στη συναυλία για να είναι στην ώρα της — και πήγαν και το ψυγείο!»

Στη συνέχεια, ο Σάκης Γρίβας πρόσθεσε: «Πείτε και για το ψυγείο, γιατί έχει βουίξει όλη η Ελλάδα. Ο κύριος πρωθυπουργός σωστά είχε πει ότι το περιπολικό πρέπει να χρησιμοποιείται για κάθε ανάγκη του Έλληνα πολίτη όταν αυτός το χρειάζεται. Όχι όμως για συγκεκριμένα πρόσωπα — δηλαδή για την κυρία Βανδή ή για το ψυγείο του αξιωματικού. Δεν ξέρω ποιανού ήταν, αλλά δεν γίνεται να υπάρχουν τέτοιες διακρίσεις. Το περιπολικό είναι για τον πολίτη. Ο Έλληνας πολίτης το πληρώνει, εμείς το πληρώνουμε και εμείς το έχουμε ανάγκη.»

Ο πατέρας της 28χρονης συμπλήρωσε πως, αν εκείνο το περιπολικό χρειαζόταν τη συγκεκριμένη στιγμή για ένα επείγον περιστατικό, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι τραγικές. Όπως είπε: «Αν το περιπολικό που πήγε την κυρία Βανδή —όπως και εκείνο που πήγε το ψυγείο— έπρεπε να πάει σε ένα επείγον συμβάν, τι θα έλεγαν; “Μισό λεπτό να πάμε πρώτα τη Βανδή στη συναυλία”; Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την κυρία Βανδή. Απλώς, η Κυριακή δεν είναι γνωστή, δεν είναι VIP. Είναι ένα κορίτσι που πήγε φοβισμένο και ζήτησε βοήθεια.»

Ο Σάκης Γρίβας κάλεσε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και τον Πρωθυπουργό να πάρουν δημόσια θέση για το ζήτημα. «Πρέπει να βγουν, ο κύριος Χρυσοχοΐδης να πάρει θέση και ο κύριος πρωθυπουργός να τοποθετηθεί ξανά. Τους προκαλώ και τους δύο. Γιατί, αν δεν το κάνουν, πώς ζητούν από τον πολίτη να τηρεί τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας; Πώς να σέβεται την αστυνομία, όταν οι ίδιοι ασελγούν πάνω στους νόμους τους;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα αναφέρθηκε στον σεβασμό προς το Σώμα της Αστυνομίας, επισημαίνοντας ότι οι ίδιοι οι αστυνομικοί έχουν χάσει τον αυτοσεβασμό τους. Όπως είπε: «Αφού δεν τους σέβονται οι ίδιοι, πώς θα τους σεβαστεί ο λαός; Εκεί έξω υπάρχουν παιδιά που δίνουν τη ζωή τους, που παλεύουν με την εγκληματικότητα, τους κλέφτες, τα ναρκωτικά, την πορνεία και τόσα άλλα. Και όμως, ο κόσμος δεν τους σέβεται, επειδή κάποια “αγκάθια”, όπως είπε και ο αρχηγός της αστυνομίας, πρέπει να φύγουν. Για αυτά πρέπει να υπάρχει ο νόμος της απόταξης. Είμαι κατηγορηματικός: η αστυνομία είναι λειτούργημα. Δεν είναι κάτι απλό. Δεν είσαι ένα συνεργείο που αν κάνεις ένα λάθος, επανέρχεσαι. Πρέπει να σε σέβεται ο κόσμος όταν σε βλέπει. Παλιά σεβόμασταν τους αστυνομικούς. Τώρα τους βρίζουμε, τους μιλάμε άσχημα και τα βάζουμε μαζί τους. Επιτρέπεται αυτό; Όχι. Ο διάλογος με τον αστυνομικό πρέπει να περιορίζεται στο “μάλιστα”. Αυτό μάθαμε από παιδιά. Είμαι 50, 51 χρονών, και έχω μάθει να σέβομαι την αστυνομία. Αλλά η ίδια η αστυνομία έχει καταφέρει να μην τη σέβονται πια. Έχει χάσει τον αυτοσεβασμό της.»