Χαρίτσης: Οι πλατείες και τα μνημεία ανήκουν στους πολίτες, όχι στα υπουργεία ή στον στρατό

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Αλέξης Χαρίτσης στην ομιλία του στη Βουλή κατά την συζήτηση επί της τροπολογίας για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, την οποία χαρακτήρισε «ντροπιαστική» και επισήμανε ότι «προσβάλλει τους θεσμούς, τον κοινοβουλευτισμό, τη δημοκρατία, την ίδια την ελληνική κοινωνία».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κατήγγειλε την «ποινικοποίηση της διαμαρτυρίας» και τη «στρατιωτικοποίηση του δημόσιου χώρου» που επιχειρεί η κυβέρνηση, ακολουθώντας το παράδειγμα του «καθεστώτος Ερντογάν» με τη γενική και καθολική απαγόρευση των συναθροίσεων γύρω από το Μνημείο της Δημοκρατίας. «Δώδεκα χρόνια μετά, σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, ο κ. Μητσοτάκης έρχεται να απαγορεύσει γενικά, καθολικά και προληπτικά τις συναθροίσεις στην πλατεία Συντάγματος», υπογράμμισε.

«Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη δεν σας ενδιαφέρει καθόλου. Αυτό που σας ενδιαφέρει είναι η συγκλονιστική πράξη διαμαρτυρίας του Πάνου Ρούτσι», είπε ο κ. Χαρίτσης, χαρακτηρίζοντας «πράξη εκδίκησης» αλλά και «αυταρχισμού» την επίμαχη τροπολογία. «Δεν αντέχετε τη μετατροπή του πένθους σε πολιτική πράξη ανυπακοής και αντίστασης», είπε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, στον οποίο καταλόγισε ότι «φοβάται τη δημόσια οργή και το δίκιο των νεκρών παιδιών των Τεμπών».

Επιπλέον, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι θεσπίζει σήμερα «ένα ιδιώνυμο αδίκημα, ποινικοποιώντας συνταγματικά δικαιώματα», όπως «το 1929 ποινικοποιήθηκε η προπαγάνδιση ιδεών, όπως επί Μεταξά η σκέψη, όπως στη δικτατορία κάθε μορφή αντιδικτατορικής δράσης». «Το Κοινοβούλιο αποκτά από σήμερα μια “buffer zone” -μια αποστειρωμένη ζώνη-γιατί η κυβέρνηση κάνει εχθρό τον λαό», σημείωσε.

Σχετικά με τα επιχειρήματα περί ευρωπαϊκών βέλτιστων πρακτικών για την προστασία των μνημείων, τόνισε ότι «η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι ξεκάθαρη: οι γενικές, προληπτικές και μόνιμες απαγορεύσεις κρίνονται ως παραβιάσεις», ενώ έκανε αναφορά και σε συγκεκριμένες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε αντίστοιχες υποθέσεις κατά χωρών, όπως της Αυστρίας, της Τουρκίας και της Ρωσίας.

«Οι μνημειακοί χώροι δεν είναι άβατα. Οι πλατείες και τα μνημεία ανήκουν στους πολίτες, όχι στα υπουργεία ή στον στρατό», είπε, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι «στρατιωτικοποιεί έναν πολιτικό χώρο» και «εμπλέκει το Υπουργείο Άμυνας σε μια υπόθεση που δεν έχει καμία δουλειά» για να κάνει «εσωκομματικά παιχνίδια».

«Δεν υπάρχει έθνος χωρίς λαό. Και δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς διαμαρτυρία. Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι δημόσιος, πολιτικός χώρος. Είναι τόπος συμμετοχής», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη το «ζωντάνεψαν» οι πολίτες και η Εθνική Αντίσταση και ότι «από τα χρόνια της Κατοχής ως τη Μεταπολίτευση υπήρξε σύμβολο αντίστασης και δημοκρατικής συμμετοχής».

Συνέχισε τη κριτική του στον πρωθυπουργό, λέγοντας ότι μπαίνει «όλο και πιο βαθιά σε ένα σύστημα διακυβέρνησης που εμπνέεται από τον πιο σκληρό τραμπισμό». «Με την ίδια αλαζονεία, την ίδια ανάγκη να παρουσιαστεί κάθε κοινωνική αντίδραση ως απειλή. Η καταστολή έχει γίνει κυβερνητική μέθοδος», είπε χαρακτηριστικά.

«Αυτή η επαίσχυντη τροπολογία ούτε μπορεί, ούτε πρέπει, ούτε θα σταθεί. Θα την ακυρώσει η κοινωνία», υπογράμμισε, κλείνοντας, και κάλεσε την κυβέρνηση να την αποσύρει προειδοποιώντας ότι αν δεν το κάνει, «θα πέσει από αυτό που φοβάται περισσότερο, τη λαϊκή κατακραυγή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ