Νατσιός για Άγνωστο Στρατιώτη: Μετατρέπετε ένα σύμβολο ενότητας σε σύμβολο διχόνοιας

«Μετατρέψατε το σύμβολο ενότητας σε σύμβολο διχόνοιας» κατηγόρησε ο Δημήτρης Νατσιός την κυβέρνηση, αναφέροντας ότι η «Νίκη» θα καταψηφίσει την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Παγιδευμένοι από τη συγκάλυψη που επιχειρείτε στο έγκλημα των Τεμπών, αδίστακτοι όπως είστε και προκειμένου να ξεφύγετε από τις ευθύνες και τις ενοχές σας, ρίξατε το διχαστικό σύνθημα. Να επιτρέπονται ή να μην επιτρέπονται οι διαμαρτυρίες του λαού; Μετατρέψατε το σύμβολο ενότητας σε σύμβολο διχόνοιας», ανέφερε ο πρόεδρος της «Νίκης».

Έκανε λόγο για «ισχυρό συμβολισμό του μνημείου» και ανέφερε ότι «προ του μνημείου καίει ακοίμητο καντήλι, το φως του οποίου μεταφέρθηκε από την Αγία Λαύρα». «Πρόθεση των προγόνων μας ήταν να διαλαλεί ο λαός μας την προσφορά της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στη διάσωση του γένους», είπε ο κ. Νατσιός.

«Εσείς οι τάχα φιλελεύθεροι δημοκράτες έχετε σημαία το “απαγορεύεται”»

Απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα, ο πρόεδρος της «Νίκης» τόνισε ότι «υποτίθεται ότι είστε φιλελεύθερη κυβέρνηση».

«Και υποτίθεται ότι χαρακτηριστικό του φιλελευθερισμού είναι η ελευθερία. Εσείς όμως, όπως διαβάζουμε σε αυτή την επονείδιστη τροπολογία που καταθέσατε ειδικά για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ξεκινάτε τη διατύπωσή σας με το ρήμα “απαγορεύεται”. Εσείς οι τάχα φιλελεύθεροι δημοκράτες έχετε σημαία το “απαγορεύεται”.

Πέραν όμως του θέματος αυτού, που συνιστά την ιδεολογική χρεοκοπία της ΝΔ και την υποταγή της στους ακραίους του εκσυγχρονισμού, είναι τέτοια η προχειρότητά σας, που οφείλουμε να επισημάνουμε το εξής:

Θεσπίζεται ειδική νομοθεσία για τον Άγνωστο Στρατιώτη αλλά όχι για όλα τα υπόλοιπα εθνικά μας μνημεία. Όπως αντιλαμβανόμαστε από τη διατύπωσή της, η Ακρόπολη είναι ελεύθερη για διαδηλώσεις. Το ίδιο τα μαρτυρικά Καλάβρυτα, τα μνημεία των πεσόντων Μακεδονομάχων, η Βεργίνα.

Εκεί δεν σας ενδιαφέρει να βάλετε “απαγορεύεται” γιατί τα μνημεία αυτά είναι μακριά από τα γραφεία σας.

Στην πραγματικότητα δεν θέλετε να προστατεύσετε την ιερότητα του μνημείου όπως διατείνεστε, απλώς φοβάστε τις φωνές του κόσμου», είπε ο πρόεδρος της «Νίκης».

Συνεχίζοντας ο κ. Νατσιός είπε πως «έχουν γίνει εφιάλτης της κυβέρνησης» τα θύματα «και δεν θέλετε να βλέπετε τα ονόματά τους γραμμένα ούτε στο πεζοδρόμιο» και πρόσθεσε:

«Δεν δεχόμαστε τις εξηγήσεις σας για τη νομοθέτηση και για τη ιερότητα του χώρου, γιατί τις θεωρούμε ασύλληπτη υποκρισία. Σας ζητήσαμε να επαναφέρετε την έπαρση της σημαίας και την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου στα σχολεία και το απορρίψατε. Σας ζητήσαμε» είπε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, «να αποσύρετε από τα σχολικά βιβλία όλα τα απαράδεκτα που περιέχουν για την 28η Οκτωβρίου και εσείς αντί να πείτε “ναι”, σηκωθήκατε και φύγατε από την αίθουσα.

Σας ζητήσαμε να αποσύρετε τη ροζ σημαία από εκθέσεις του υπουργείου Εξωτερικών και μας κάνατε κατήχηση για την ελευθερία έκφρασης.

Και μετά ταύτα, έρχεστε εδώ να μας πείτε ότι θα προστατεύσετε εσείς την ιερότητα του μνημείου; Εσείς είστε οι νεκροθάφτες της Εθνικής Μνήμης, όχι οι προστάτες της Εθνικής Μνήμης».

Καταλήγοντας, ο Δημήτρης Νατσιός τόνισε πως «σε λίγες μέρες, γιορτάζουμε το “Όχι”. Γιορτάζουμε το “Όχι” γιατί αν γιορτάζαμε τα “ναι”, κάθε μέρα θα είχαμε γιορτή εξαιτίας της υποχωρητικότητάς σας. Με τα “όχι” ανήλθαμε στις κορυφές της δόξας. Με τα “ναι” μας σαβανώνει η ντροπή και η υποτέλεια. Οι μεγάλοι του κόσμου συναγάγουν συμπεράσματα για την πολιτική τους, όχι με την ετοιμότητα υποκλίσεων, αλλά με κριτήριο την αποφασιστικότητα των λαών και των κυβερνήσεων τους, να υπερασπιστούν την αξιοπρέπεια με θυσίες και με το αίμα τους αν χρειαστεί».

