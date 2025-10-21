Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 13χρονη από χώρο φιλοξενίας ανηλίκων

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 13χρονη από χώρο φιλοξενίας ανηλίκων

Την κινητοποίηση των αρχών έχει προκαλέσει η υπόθεση εξαφάνισης μίας 13χρονης από χώρο φιλοξενίας ανηλίκων, στη Θεσσαλονίκη.

Τα ίχνη της Σοκλέϊντα Χ. χάθηκαν στις 17/10/25, στις 19:00 η ώρα. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης σήμερα 21/10/25 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Σοκλέϊντα Χ. έχει ύψος 1,55 μ., ζυγίζει 55 κιλά, έχει κόκκινα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρο παντελόνι φόρμας, σκούρα ζακέτα και αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ψηφιακά εγκαίνια για το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Νέα μελέτη για το βορικό οξύ: 100% αποτελεσματικό σε όλα τα στελέχη, σε μυκητιασικές κολπίτιδες με υποτροπιάζουσα μορφή

Χρυσός: Υποχωρεί κατά 3% μετά τα ρεκόρ – Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

Ληξιπρόθεσμα Δημοσίου: «Μαύρη» λίστα με τους φορείς που χρωστούν σε ιδιώτες

Πώς να ψωνίζετε online και να εξοικονομείτε χρήματα;

Mauve: Μπορεί το πρώτο ιδιωτικό διαστημικό τηλεσκόπιο στον κόσμο να βοηθήσει στην ανακάλυψη κατοικήσιμων εξωπλανητών;
περισσότερα
17:00 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Λασίθι

Σεισμός 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (21/10) στην Κρήτη κα...
16:52 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Ελευσίνα: Έκρυβαν πάνω από 4 κιλά κοκαΐνης κάτω από προφυλακτήρα αυτοκινήτου – 2 συλλήψεις – ΦΩΤΟ 

Συνελήφθησαν, βραδινές ώρες του Σαββάτου 18 Οκτωβρίου στην Ελευσίνα, από αστυνομικούς του Τμήμ...
16:31 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Τραγωδία στο Ηράκλειο: 60χρονος υπέστη ανακοπή καρδιάς σε εργοτάξιο 

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 60χρονος άνδρας στην περιοχή του Γιόφυρου, στο Ηράκλειο, την...
16:10 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Σαλαμίνα: Συνελήφθη 31χρονος για κατοχή 133 γραμμαρίων ηρωίνης – Εντοπίστηκαν κρυμμένες στο πορτ μπαγκάζ του οχήματος

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας συνελήφθη 31χρονος ημ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς