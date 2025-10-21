Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 13χρονη από χώρο φιλοξενίας ανηλίκων

Την κινητοποίηση των αρχών έχει προκαλέσει η υπόθεση εξαφάνισης μίας 13χρονης από χώρο φιλοξενίας ανηλίκων, στη Θεσσαλονίκη.

Τα ίχνη της Σοκλέϊντα Χ. χάθηκαν στις 17/10/25, στις 19:00 η ώρα. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης σήμερα 21/10/25 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Σοκλέϊντα Χ. έχει ύψος 1,55 μ., ζυγίζει 55 κιλά, έχει κόκκινα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρο παντελόνι φόρμας, σκούρα ζακέτα και αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.