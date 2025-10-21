Τα 5 ζώδια που θα δουν θετικές αλλαγές στην ερωτική ζωή τους έως τις 26 Οκτωβρίου – «Έρχεται αρμονία στις σχέσεις σας»

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από 20 έως 26 Οκτωβρίου 2025, πέντε ζώδια βιώνουν βαθιά αγάπη στις σχέσεις τους. Η εβδομάδα ξεκίνησε με την Νέα Σελήνη στον Ζυγό να ανατέλλει στις πρώτες ώρες της Τρίτης, 21 Οκτωβρίου. Ο Ζυγός είναι ένα ζώδιο της αγάπης και θα σας βοηθήσει να επιτύχετε την αρμονία στις σχέσεις σας.

Αν και είναι η μόνη όψη τις επόμενες μέρες που δεν περιλαμβάνει ζώδιο του νερού, εξακολουθεί να αφορά την παράδοση στη διαδικασία. Ο Ζυγός σας διδάσκει να μην παλεύετε για να αγαπηθείτε ή να ακουστείτε, και σας βοηθά να αναγνωρίσετε ότι η ηρεμία είναι εφικτή μόνο όταν συναντηθείτε στη μέση.

Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό σας προετοιμάζει για τα συναισθήματα και τις επιθυμίες που θα ξυπνήσουν τις επόμενες μέρες, βοηθώντας σας να δείτε ότι είναι πάντα καλύτερο να ακολουθείτε τη ροή παρά να χάνετε χρόνο και ενέργεια παλεύοντας ενάντια σε αυτήν.

Ο Ποσειδώνας διασχίζει τα μυστηριώδη νερά των Ιχθύων την Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου, ακριβώς καθώς ο Ήλιος εισέρχεται στον Σκορπιό, ξεκινώντας μια νέα εποχή του ζωδιακού κύκλου.

Με τον Ποσειδώνα να κυβερνά θέματα όπως οι ψυχικές συμφωνίες και η άνευ όρων αγάπη, αυτή είναι μια στιγμή για να αντλήσετε από όσα έχετε μάθει, γνωρίζοντας ότι ο δρόμος για αυτό που επιθυμείτε μπορεί να είναι διαφορετικός από ό,τι περιμένατε προηγουμένως.

Η Εποχή του Σκορπιού είναι πάντα μια περίοδος έντασης που κάνει τις σχέσεις να φαίνονται παραγωγικές. Θα κληθείτε να επικεντρωθείτε στην συναισθηματική, νοητική, πνευματική και σωματική σας οικειότητα. Στις επόμενες μέρες, ακολουθήστε τις επιθυμίες σας και αφήστε τον εαυτό σας να παρασυρθεί από τις παλίρροιες της καρδιάς σας για να επιστρέψετε σε ένα καλό σημείο στη σχέση σας. Και θυμηθείτε, δεν θα χρειαστεί ποτέ να παλέψετε για ό,τι προορίζεται για εσάς.

Τα 5 ζώδια που θα δουν την ερωτική ζωή τους να βελτιώνεται

Κριός,

Παρθένος,

Ταύρος,

Καρκίνος,

Ιχθύες

Κριός

Αυτή είναι η νέα σας αρχή, αγαπητοί Κριοί. Ήταν μια δύσκολη χρονιά. Έχετε περάσει μια τεράστια προσωπική μεταμόρφωση, και ορισμένοι άνθρωποι και καταστάσεις έχουν φύγει από τη ζωή σας για το καλό σας. Ενώ έχετε συνηθίσει να αφήνετε πίσω ό,τι δεν σας εξυπηρετεί, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν είστε υπερβολικά αμελείς όσον αφορά την αγάπη.

Πρέπει να βρείτε μια ισορροπία μεταξύ του να υπερασπίζεστε τις ανάγκες σας και του να παρασύρετε τον σύντροφό σας. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσετε την προσωπική σας ανάπτυξη, ώστε να αρχίσετε ξανά να εμπιστεύεστε τον εαυτό σας.

Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό θα ανατείλει την Τρίτη, 21 Οκτωβρίου, φέρνοντάς σας μια ρομαντική νέα αρχή. Αυτή είναι μια ευκαιρία να εμπιστευτείτε τον εαυτό σας και την προσωπική σας ανάπτυξη, ώστε να μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που φέρνει το σύμπαν.

Ο Ζυγός κυβερνά όλα τα θέματα που σχετίζονται με την αγάπη, οπότε ανεξάρτητα από την κατάσταση της ρομαντικής σας ζωής, αυτή η ενέργεια θα είναι ευεργετική. Βεβαιωθείτε ότι εμπιστεύεστε τα ένστικτά σας και ότι είστε προνοητικοί στην αντιμετώπιση οποιονδήποτε εκκρεμών θεμάτων που μπορεί να προκύψουν. Επίσης, θυμηθείτε, δεν χρειάζεται να αποδείξετε τίποτα για να αγαπηθείτε.

Αυτή η ενέργεια αφορά την παράδοση, όχι μόνο στην αγάπη, αλλά και στην προσωπική σας ανάπτυξη, ώστε να μπείτε τελικά σε μια κατάσταση ευκολίας.

Παρθένος

Αφήστε τον εαυτό σας να παρασυρθεί από την αγάπη, αγαπητοί Παρθένοι. Μπορεί να είστε σκεπτικιστές και να προσπαθείτε ακόμα να κρατηθείτε από ό,τι σας κάνει να νιώθετε ασφαλείς. Αυτό είναι απόλυτα κατανοητό. Ωστόσο, πρέπει επίσης να καταλάβετε πως ό,τι συμβαίνει τώρα δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν.

Από το 2011, ο Ποσειδώνας κινείται μέσα στους Ιχθύες, τον κυβερνήτη των σχέσεών σας. Παρόλο που υπήρξε μια σύντομη ανάπαυλα όταν ο Ποσειδώνας πέρασε στους Κριούς νωρίτερα φέτος, θα επιστρέψει στους Ιχθύες την Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου, ως μέρος της ανάδρομης πορείας του.

Ο Ποσειδώνας έχει φέρει μεγάλες διδασκαλίες για εσάς σε θέματα αγάπης, ιδιαίτερα ότι δεν είναι όλοι ή όλα όπως φαίνονται αρχικά. Αυτή η περίοδος είχε να κάνει με την απομάκρυνση των ψευδαισθήσεων που είχατε σχετικά με ερωτικά ζητήματα, ώστε, καθώς ο Ποσειδώνας ολοκληρώνει την πορεία του στους Ιχθύες, να μπορέσετε επιτέλους να ζήσετε την αγάπη που πάντα λαχταρούσατε.

Η επιστροφή του Ποσειδώνα στους Ιχθύες θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου, και θα διαρκέσει μέχρι τις 26 Ιανουαρίου 2026. Αυτή η περίοδος αφορά την ανακάλυψη — ή τη συνέχιση — μιας αγάπης που μοιάζει καλύτερη κι από όσα είχατε ονειρευτεί . Ο Ποσειδώνας στους Ιχθύες αφορά την άνευ όρων αγάπη και την παράδοση στη διαδικασία. Ενώ μπορεί να φαίνεται τρομακτικό να μην έχετε τον έλεγχο και να ακολουθήσετε τη ροή της ζωής, αυτό ακριβώς είναι που καλείστε να κάνετε τώρα.

Όλα όσα έχετε περάσει από το 2011 σας έχουν οδηγήσει σε αυτή τη στιγμή, οπότε πρέπει να αναγνωρίσετε ότι η αγάπη που ονειρεύεστε δεν μπορεί να υπάρξει μέσα στη ζώνη άνεσής σας. Δώστε στον εαυτό σας την ευκαιρία να ξεπεράσετε τα όριά σας και αφήστε την αγάπη και το άτομο με το οποίο είστε να σας εκπλήξουν.

Ταύρος

Ζήστε τις επιθυμίες σας, αγαπητοί Ταύροι. Η εποχή του Σκορπιού ξεκινά την Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου, φέρνοντας ένα νέο επίπεδο μεταμόρφωσης και οικειότητας στην ερωτική σας ζωή. Ο Σκορπιός είναι το αντίθετό σας ζώδιο, οπότε πρέπει να προσέξετε. Αν και συνήθως επικεντρώνεστε στον παράγοντα άνεσης μιας σχέσης, ακόμα και αν αυτή δεν είναι ικανοποιητική, ο Σκορπιός αντλεί δύναμη μέσα από το άγνωστο και απολαμβάνει ακόμη και τις άβολες καταστάσεις.

Ενώ συνήθως μένετε σε ό,τι γνωρίζετε και λειτουργεί, ο Σκορπιός σας παρακινεί να δοκιμάσετε κάτι νέο. Ό,τι ενδέχεται να καταπιέζετε, ο Σκορπιός προσπαθεί να το αποκαλύψει. Αυτή είναι μια περίοδος αφιερωμένη στην αναγνώριση και την αποδοχή των πιο βαθιών και σκοτεινών σας επιθυμιών — και στο να επιτρέψετε στον εαυτό σας να τις ζήσει. Οδηγήστε τη σχέση σας σε νέα βάθη, απελευθερώνοντας την άγρια πλευρά σας.

Η Εποχή του Σκορπιού είναι πάντα μια περίοδος μεταμόρφωσης. Αντί να νιώθετε ότι πρέπει να κρύψετε ποιοι είστε, πρέπει να καταλάβετε ότι ακριβώς αυτό σας κάνει άξιους της αγάπης. Κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής, ασχοληθείτε με τις επιθυμίες σας, τιμήστε τα συναισθήματά σας και προκαλέστε τον εαυτό σας να βγείτε από τη ζώνη άνεσής σας. Είναι φυσιολογικό αν φοβάστε να το κάνετε, αλλά μην αφήσετε τον φόβο να σας εμποδίσει από την ευκαιρία να ζήσετε ρομαντική ευτυχία.

Καρκίνος

Να είστε ειλικρινείς σχετικά με το είδος της αγάπης που πραγματικά θέλετε, αγαπητοί Καρκίνοι. Η ζωή είναι θέμα ισορροπίας, αλλά πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τιμάτε τις ανάγκες σας όταν πρόκειται για την αγάπη. Είστε το ζώδιο του Καρκίνου, το οποίο κυβερνά θέματα σπιτιού, οικογένειας και ασφάλειας.

Ενώ αυτός είναι ένας πυρήνας της προσωπικότητάς σας, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να ακολουθείτε μια συγκεκριμένη συνταγή για την αγάπη. Την Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου, η Σελήνη θα ενωθεί με τον Ερμή στον Σκορπιό, βοηθώντας να αποκαλυφθούν οι εσωτερικές σας επιθυμίες σε ό,τι αφορά την αγάπη.

Ο Σκορπιός κυβερνά θέματα γάμου και μακροχρόνιων σχέσεων. Ενώ μπορεί να ενσαρκώνετε και τα δύο ζώδια του νερού, υπάρχει μια έντονη διαφορά μεταξύ των δύο. Παρότι συχνά θεωρείστε το καβούρι που μπαίνει στο κέλυφος του με το πρώτο σημάδι κινδύνου, ο Σκορπιός είναι το πλάσμα που ζει στο σκοτάδι του βαθύ πελάγους.

Ο Σκορπιός φέρνει ένταση και πάθος στην ερωτική σας ζωή, αποκαλύπτοντας ότι, παρόλο που λαχταράτε ασφάλεια, επιθυμείτε επίσης μια αγάπη γεμάτη χημεία, βάθος και έντονα συναισθήματα. Αντί να αντιστέκεστε ή να προσπαθείτε να πάτε κόντρα στο ρεύμα, να είστε ανοιχτοί σε αυτή τη νέα συνειδητοποίηση.

Δεν συνεχίζετε να έλκετε τους ίδιους συντρόφους λόγω ενός καρμικού δεσμού, αλλά επειδή επιθυμείτε έναν σύντροφο που να είναι σε επαφή με την σκιά του. Θέλετε ασφάλεια, αλλά θέλετε επίσης και πυροτεχνήματα. Να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας και με οποιουσδήποτε πιθανούς ή τρέχοντες ρομαντικούς ενδιαφερόμενους. Δεν υπάρχει λόγος να συνεχίζετε να προσποιείστε ότι σας ενδιαφέρει το απλό, όταν αυτό που λαχταράτε είναι όλες τις γεύσεις της αγάπης.

Ιχθύες

Ανοίξτε την καρδιά σας στην αγάπη, αγαπητοί Ιχθύες. Έχετε κολλήσει λίγο σε μια ρουτίνα. Αν και είναι ωραίο να φτάσετε σε αυτό το σημείο της ζωής σας, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν είστε κλειστοί στο να δεχτείτε την αγάπη. Οι σχέσεις δεν ήταν στην κορυφή των σκέψεών σας πρόσφατα. Αν και θέλετε έναν μαγικό σύντροφο στη ζωή σας, υπήρξαν άλλες καταστάσεις που απαιτούσαν την προσοχή σας.

Ήταν γραφτό να χτίσετε πρώτα μια ζωή για τον εαυτό σας, να αγκαλιάσετε ευκαιρίες για ανάπτυξη και να καταλάβετε τι πραγματικά θέλετε. Ωστόσο, τώρα που έχετε καταφέρει όλα αυτά, βρίσκεστε στην τέλεια θέση για να προσελκύσετε έναν αληθινό σύντροφο που είναι ευθυγραμμισμένος με την ψυχή σας, οπότε βεβαιωθείτε ότι είστε ανοιχτοί σε αυτό.

Την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, ο Ερμής στον Σκορπιό θα κάνει τρίγωνο με τον Δία στον Καρκίνο, φέρνοντας μια ξαφνική προσφορά ή ευκαιρία για ρομαντισμό και αγάπη. Ο Ερμής στον Σκορπιό μιλάει για το άνοιγμα των οριζόντων σας μέσω ταξιδιών, πνευματικότητας και άφιξης νέων ευκαιριών.

Ωστόσο, ο Δίας στον Καρκίνο αντιπροσωπεύει τις μακροπρόθεσμες επιθυμίες σας για σχέσεις και ό,τι φέρνει τη μεγαλύτερη ευτυχία. Καθώς αυτά τα δύο ουράνια σώματα συναντώνται, θα λάβετε μια προσφορά ή ευκαιρία που θα οδηγήσει στην αγάπη που πάντα ονειρευόσασταν. Βεβαιωθείτε ότι θα πείτε “ναι”. Σε αυτή τη στιγμή, δεν λέτε απλώς “ναι” στην αγάπη, αλλά στο σύμπαν, για να συνεχίσετε να δημιουργείτε τη ζωή που ονειρευτήκατε.