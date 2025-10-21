Σαλαμίνα: Συνελήφθη 31χρονος για κατοχή 133 γραμμαρίων ηρωίνης – Εντοπίστηκαν κρυμμένες στο πορτ μπαγκάζ του οχήματος

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας συνελήφθη 31χρονος ημεδαπός, τις πρωινές ώρες τη Κυριακή 19/10 στην περιοχή της Σαλαμίνας, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Κατασχέθηκαν 24 νάιλον συσκευασίες περιέχουσες 133 γραμμ. ηρωίνης

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφορίας που περιήλθε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας, αναφορικά με άνδρα, ο οποίος διακινεί ναρκωτικές ουσίες, στην περιοχή της Σαλαμίνας, τις οποίες αποθηκεύει στον χώρο των αποσκευών εγκαταλελειμμένου οχήματος, εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα, εντοπίστηκαν κρυμμένες στο χώρο των αποσκευών τα κάτωθι:

24 νάιλον συσκευασίες περιέχουσες 133 γραμμ. ηρωίνης

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.