Σαλαμίνα: Συνελήφθη 31χρονος για κατοχή 133 γραμμαρίων ηρωίνης – Εντοπίστηκαν κρυμμένες στο πορτ μπαγκάζ του οχήματος

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας συνελήφθη 31χρονος ημεδαπός, τις πρωινές ώρες τη Κυριακή 19/10 στην περιοχή της Σαλαμίνας, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Κατασχέθηκαν 24 νάιλον συσκευασίες περιέχουσες 133 γραμμ. ηρωίνης

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφορίας που περιήλθε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας, αναφορικά με άνδρα, ο οποίος διακινεί ναρκωτικές ουσίες, στην περιοχή της Σαλαμίνας, τις οποίες αποθηκεύει στον χώρο των αποσκευών εγκαταλελειμμένου οχήματος, εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα, εντοπίστηκαν κρυμμένες στο χώρο των αποσκευών τα κάτωθι:

  • 24 νάιλον συσκευασίες περιέχουσες 133 γραμμ. ηρωίνης 
  • ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΤΔΕΕ Σαλαμίνας / astynomia.gr

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ψηφιακά εγκαίνια για το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Νέα μελέτη για το βορικό οξύ: 100% αποτελεσματικό σε όλα τα στελέχη, σε μυκητιασικές κολπίτιδες με υποτροπιάζουσα μορφή

Χρυσός: Υποχωρεί κατά 3% μετά τα ρεκόρ – Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

Ληξιπρόθεσμα Δημοσίου: «Μαύρη» λίστα με τους φορείς που χρωστούν σε ιδιώτες

Πώς να ψωνίζετε online και να εξοικονομείτε χρήματα;

Mauve: Μπορεί το πρώτο ιδιωτικό διαστημικό τηλεσκόπιο στον κόσμο να βοηθήσει στην ανακάλυψη κατοικήσιμων εξωπλανητών;
περισσότερα
17:00 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Λασίθι

Σεισμός 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (21/10) στην Κρήτη κα...
16:52 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Ελευσίνα: Έκρυβαν πάνω από 4 κιλά κοκαΐνης κάτω από προφυλακτήρα αυτοκινήτου – 2 συλλήψεις – ΦΩΤΟ 

Συνελήφθησαν, βραδινές ώρες του Σαββάτου 18 Οκτωβρίου στην Ελευσίνα, από αστυνομικούς του Τμήμ...
16:31 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Τραγωδία στο Ηράκλειο: 60χρονος υπέστη ανακοπή καρδιάς σε εργοτάξιο 

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 60χρονος άνδρας στην περιοχή του Γιόφυρου, στο Ηράκλειο, την...
16:20 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 13χρονη από χώρο φιλοξενίας ανηλίκων

Την κινητοποίηση των αρχών έχει προκαλέσει η υπόθεση εξαφάνισης μίας 13χρονης από χώρο φιλοξεν...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς