ΕΛΑΣ: Απαγόρευση συνάθροισης Παλαιστινίων στο Σύνταγμα με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του Γιαχία Σινουάρ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Απαγορεύτηκε από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) η συγκέντρωση που είχε προγραμματιστεί για απόψε στις 20.00 το βράδυ στην πλατεία Συντάγματος, από συλλογικότητες αλληλεγγύης στην παλαιστινιακή υπόθεση, με αφορμή την συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ στη Γάζα.

Σε ανακοίνωση του εκδόθηκε από την ΓΑΔΑ αναφέρεται:

«Ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης την Πέμπτη 16-10-2025 και ώρα 20:00 στην Πλατεία Συντάγματος από μέλη των συλλογικοτήτων «Gather for Gaza» & «Stand with Palestine» με τη συμμετοχή μελών του «Λαϊκού Μετώπου Τουρκίας» με αφορμή την συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του YAHYA SINWAR, ηγέτη της Παλαιστινιακής οργάνωσης «HAMAS» και από την 17:00 ώρα της 16-10-2025 έως και την 06:00 ώρα της 17-10-2025 κάθε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης σχετικής με την ανωτέρω, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ. Αλεξάνδρου – Λ. Βασ. Σοφίας – Πλουτάρχου – Πατριάρχου Ιωακείμ – Σκουφά – Λυκαβηττού – Αμερικής – Κολοκοτρώνη – Βορέου – Αθηνάς – Ερμού – Πλ. Μοναστηρακίου – Μητροπόλεως – Φιλελλήνων – Λ. Βασ. Αμαλίας – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από την διεξαγωγή τους, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην περιοχή».

