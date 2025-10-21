Μπαρτσελόνα Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 3-0: Υπέκυψαν στην ανωτερότητα των Καταλανών οι νέοι των Πειραιωτών

Η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού γνώρισε την πρώτη ήττα στο Youth League 2025-26, χάνοντας με 3-0 από την Μπαρτσελόνα στο Εστάδιο Γιόχαν Κρόιφ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής.

Οι νεαροί «ερυθρόλευκοι», που προέρχονταν από τις νίκες απέναντι σε Πάφο (4-0) και Άρσεναλ (2-1), αιφνιδιάστηκαν στο πρώτο ημίχρονο, διάστημα στο οποίο δέχθηκαν και τα τρία γκολ μέσα σε 11 λεπτά.

Ο Άντριαν Γκερέρο άνοιξε το σκορ για τους «Μπλαουγκράνα» στο 13ο λεπτό, για να ακολουθήσουν άλλα δύο τέρματα από τον Όριαν Γκόρεν, στο 18΄ και το 24΄, που έκριναν την τύχη του αγώνα από πολύ νωρίς…

Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για την ομάδα του Γιώργου Σίμου είναι προγραμματισμένη για τις 4 Νοεμβρίου, οπότε και θα υποδεχθεί την Αϊντχόφεν.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Πολ Πλάνας): Μπονφίλ, Βίκτορ (62΄ Τεσιντόρ), Γκαρίμπα, Κουένσα, Μπερναμπέου (46΄ Φαρέ), Γκόρεν (78΄ Τομάς), Πέδρο (62΄ Βιγιάρ), Γιουνιέντ (72΄ Τουνκάρα), Κλάιφερτ, Γκερέρο, Πρατς.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Σίμος): Χριστοδουλόπουλος, Αλαφάκης, Ρολάκης, Μίλισιτς, Καρκάτσαλης, Θεοδωρίδης (68΄ Βασιλακόπουλος), Χαμζά, Φίλης (46΄ Πλις, 68΄ Σιώζιος), Λιατσικούρας, Κότσαλος (25΄ Κολοκοτρώνης), Κορτές (77΄ Τζαμαλης).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

