Μακρόν: Άφησε «παράθυρο» για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού

Enikos Newsroom

διεθνή

Μακρόν - Λεκορνί

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η διεξαγωγή δημοψηφίσματος για τη διευθέτηση του θέματος της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος παραμένει ενδεχόμενο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης, η οποία εγκρίθηκε χωρίς ψηφοφορία στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση το 2023, ανεστάλη την περασμένη εβδομάδα από τον πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκορνί για να αποφύγει πρόταση μομφής από το Σοσιαλιστικό Κόμμα.

Σχετικά με την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ο πρόεδρος της Γαλλίας δήλωσε ότι παραμένει «πολύ εύθραυστη» και ζήτησε το άνοιγμα των συνοριακών σημείων διέλευσης στον παλαιστινιακό θύλακα για την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Η κατάσταση παραμένει πολύ εύθραυστη και το γνωρίζουμε. Σημασία έχει η Χαμάς να τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει (…) και να διατηρηθεί η πίεση για την καθολική τήρηση της κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Πρέπει να ακολουθήσει αμέσως, και αυτό είναι εξαιρετικά επείγον, το άνοιγμα των ανθρωπιστικών διαύλων και των διάφορων ανθρωπιστικών διαδρόμων ώστε η βοήθεια, η τροφοδοσία και η βοήθεια πρώτης ανάγκης θα προσφερθούν στον πληθυσμό», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ

