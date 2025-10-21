Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης της αιθανόλης – Χρησιμοποιείται και στα αντισηπτικά χεριών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης της χρήσης της αιθανόλης (αιθυλική αλκοόλη) ως συστατικού των βιοκτόνων προϊόντων, ανάμεσά τους και τα αντισηπτικά χεριών, λόγω του αυξημένου κινδύνου πρόκλησης καρκίνου, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Εσωτερική σύσταση της 10ης Οκτωβρίου μίας από τις ομάδες εργασίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (European Chemicals Agency, ECHA) χαρακτηρίζει την αιθυλική αλκοόλη τοξική ουσία, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου, προκαλεί επιπλοκές της κύησης και πρέπει να αντικατασταθεί στα προϊόντα καθαρισμού και άλλα προϊόντα, αναφέρεται στο δημοσίευμα της εφημερίδας.

Η Επιτροπή Βιοκτόνων Προϊόντων του ECHA θα συνεδριάσει από τις 25 έως τις 28 Νοεμβρίου.

Ο ECHA απάντησε με email στο Reuters ότι η ρυθμιστική αρχή αξιολογεί τη χρήση της αιθυλικής αλκοόλης στα βιοκτόνα προϊόντα και, αν η επιτροπή εμπειρογνωμόνων του οργανισμού οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι η ουσία μπορεί να προκαλέσει καρκίνο ή να βλάψει τη διαδικασία αναπαραγωγής, θα προτείνει την αντικατάστασή της.

Η διαδικασία αξιολόγησης βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν υπάρχουν συμπεράσματα, εξήγησε ο ECHA. Η Τελική απόφαση θα ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τη διατύπωση της επιστημονικής άποψης της επιτροπής.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτηρίζει την αιθυλική αλκοόλη και την ισοπροπανόλη (ισοπροπυλική αλκοόλη) ασφαλείς ουσίες για τη χρήση τους για την υγιεινή των χεριών.

Πηγή: ΑΠΕ

