Euroleague: Επιστρέφουν οι αγώνες στο Ισραήλ από την 1η Δεκεμβρίου

Η Euroleague ανακοίνωσε πώς μετά το σημερινό συμβούλιο (21/10), τα μέλη της διοργάνωσης συμφώνησαν να οριστεί η 1η Δεκεμβρίου του 2025 ως η ημερομηνία της επιστροφής των αγώνων στο Ισραήλ.

Στη σημερινή συνεδρίαση της Euroleague το βασικό θέμα συζήτησης ήταν η κατάσταση στο Ισραήλ και τη Γάζα και η πιθανότητα να επιστρέψουν οι αγώνες στο Ισραήλ, καθώς οι ομάδες της χώρας (Χάποελ και Μακάμπι Τελ Αβίβ) αγωνίζονται σε ουδέτερο έδαφος εδώ και δύο χρόνια.

Τελικά, αποφασίστηκε ότι από τη 1η Δεκεμβρίου θα γυρίσουν στο Ισραήλ οι αγώνες της Euroleague και του Eurocup, όμως η διοργανώτρια αρχή θα βρίσκεται σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των παιχνιδιών.

Παράλληλα, η ανακοίνωση αναφέρει ότι μέχρι τότε η Euroleague θα παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Euroleague

«Οι σύλλογοι-μέλη της EuroLeague συναντήθηκαν την Τρίτη για να συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση στο Ισραήλ και τη Γάζα, μετά τις πρόσφατα ανακοινωθείσες πρωτοβουλίες κατάπαυσης του πυρός και ειρήνης.

Στη συνάντηση συζητήθηκε και η πιθανότητα επιστροφής των αγώνων της EuroLeague και του EuroCup στο Ισραήλ, μετά τη μεταφορά των αγώνων σε ουδέτερες εγκαταστάσεις από τον Οκτώβριο του 2023.

Μετά από προσεκτική συζήτηση, οι σύλλογοι της ECA συμφώνησαν στην πρόταση να οριστεί η 1η Δεκεμβρίου 2025 ως ημερομηνία επιστροφής των αγώνων στο Ισραήλ. Μέχρι τότε, η Euroleague θα συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις, να παραμένει σε στενή επαφή με τις τοπικές και ξένες αρχές, τις ομάδες που επισκέπτονται την περιοχή και όλους τους σχετικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ELPA, EHCB και UEBO, και να διασφαλίζει ότι η ασφάλεια και η ευημερία όλων των εμπλεκομένων παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα.

Η Euroleague και οι συμμετέχοντες σύλλογοι καλωσορίζουν το πρόσφατο σχέδιο ειρήνης με αισιοδοξία και ελπίδα. Η οργάνωση επιβεβαιώνει την πίστη της στη δύναμη του μπάσκετ να φέρνει τους ανθρώπους και τις κοινότητες κοντά, καθώς και τη δέσμευσή της να συμβάλει στην ειρήνη μέσω των κοινών αξιών του αθλητισμού, του σεβασμού και της ενότητας».

Πηγή: ERTSports