Euroleague: Επιστρέφουν οι αγώνες στο Ισραήλ από την 1η Δεκεμβρίου

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Euroleague: Επιστρέφουν οι αγώνες στο Ισραήλ από την 1η Δεκεμβρίου

Η Euroleague ανακοίνωσε πώς μετά το σημερινό συμβούλιο (21/10), τα μέλη της διοργάνωσης συμφώνησαν να οριστεί η 1η Δεκεμβρίου του 2025 ως η ημερομηνία της επιστροφής των αγώνων στο Ισραήλ.

Στη σημερινή συνεδρίαση της Euroleague το βασικό θέμα συζήτησης ήταν η κατάσταση στο Ισραήλ και τη Γάζα και η πιθανότητα να επιστρέψουν οι αγώνες στο Ισραήλ, καθώς οι ομάδες της χώρας (Χάποελ και Μακάμπι Τελ Αβίβ) αγωνίζονται σε ουδέτερο έδαφος εδώ και δύο χρόνια.

Τελικά, αποφασίστηκε ότι από τη 1η Δεκεμβρίου θα γυρίσουν στο Ισραήλ οι αγώνες της Euroleague και του Eurocup, όμως η διοργανώτρια αρχή θα βρίσκεται σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των παιχνιδιών.

Παράλληλα, η ανακοίνωση αναφέρει ότι μέχρι τότε η Euroleague θα παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Euroleague

«Οι σύλλογοι-μέλη της EuroLeague συναντήθηκαν την Τρίτη για να συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση στο Ισραήλ και τη Γάζα, μετά τις πρόσφατα ανακοινωθείσες πρωτοβουλίες κατάπαυσης του πυρός και ειρήνης.

Στη συνάντηση συζητήθηκε και η πιθανότητα επιστροφής των αγώνων της EuroLeague και του EuroCup στο Ισραήλ, μετά τη μεταφορά των αγώνων σε ουδέτερες εγκαταστάσεις από τον Οκτώβριο του 2023.

Μετά από προσεκτική συζήτηση, οι σύλλογοι της ECA συμφώνησαν στην πρόταση να οριστεί η 1η Δεκεμβρίου 2025 ως ημερομηνία επιστροφής των αγώνων στο Ισραήλ. Μέχρι τότε, η Euroleague θα συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις, να παραμένει σε στενή επαφή με τις τοπικές και ξένες αρχές, τις ομάδες που επισκέπτονται την περιοχή και όλους τους σχετικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ELPA, EHCB και UEBO, και να διασφαλίζει ότι η ασφάλεια και η ευημερία όλων των εμπλεκομένων παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα.

Η Euroleague και οι συμμετέχοντες σύλλογοι καλωσορίζουν το πρόσφατο σχέδιο ειρήνης με αισιοδοξία και ελπίδα. Η οργάνωση επιβεβαιώνει την πίστη της στη δύναμη του μπάσκετ να φέρνει τους ανθρώπους και τις κοινότητες κοντά, καθώς και τη δέσμευσή της να συμβάλει στην ειρήνη μέσω των κοινών αξιών του αθλητισμού, του σεβασμού και της ενότητας».

Πηγή: ERTSports

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέα μελέτη για το βορικό οξύ: 100% αποτελεσματικό σε όλα τα στελέχη, σε μυκητιασικές κολπίτιδες με υποτροπιάζουσα μορφή

3 κοινά συμπληρώματα που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο νευρικό σύστημα, σύμφωνα με ειδικό

ΕΛΣΤΑΤ: Στα 368,609 δισ. ευρώ το δημόσιο χρέος στο β’ τρίμηνο του 2025- Τι δείχνουν τα στοιχεία για το έλλειμμα

Μητσοτάκης στους Financial Times: Αυτοί είναι οι 5 κανόνες για την πράσινη μετάβαση

Πόσο αποθηκευτικό χώρο χρειάζεστε σε ένα laptop; Πρέπει να απαντήσετε σε μία απλή ερώτηση

Τεστ προσωπικότητας: Το σχήμα των δοντιών σας αποκαλύπτουν τα πραγματικά χαρακτηριστικά σας
περισσότερα
13:00 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Champions League: Με στόχο την υπέρβαση σήμερα ο Ολυμπιακός απέναντι στη Μπαρτσελόνα – Η ώρα του αγώνα

Ένας πολύ απαιτητικός αγώνας περιμένει το βράδυ της Τρίτης τον Ολυμπιακό (21/12, 19:45), που κ...
01:15 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Premier League: Tραυματίστηκε στο δεξί πόδι ο Μαυροπάνος της Γουέστ Χαμ – Νέα ήττα για τα «σφυριά», 0-2 από τη Μπρέντφορντ

Η Μπρέντφορντ νίκησε τη Γουέστ Χαμ με 2-0 στο μίνι-λονδρέζικο ντέρμπι που πραγματοποιήθηκε στο...
00:45 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Σουηδία: Η Μιάλμπι έκανε «το αδύνατο δυνατό» – Πρωταθλήτρια για πρώτη φορά στην ιστορία της

Η μικρή κι «άσημη» για πολλούς Μιάλμπι έγραψε Ιστορία στη Σουηδία, κατακτώντας το πρώτο πρωτάθ...
23:30 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Ιταλία: Προφυλακιστέοι τρεις ύποπτοι για την ενέδρα θανάτου στο πούλμαν της Πιστόια – Φέρονται να συνδέονται με την ακροδεξιά

Στα πλαίσια των ερευνών για την ενέδρα που στήθηκε στους επιβάτες του πούλμαν της Πιστόια Μπάσ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς