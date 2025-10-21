Καρέ καρέ τροχαίο ατύχημα στη Ρόδο – Η στιγμή που οδηγός παραβιάζει το «κόκκινο» και πέφτει πάνω σε άλλο αυτοκίνητο

Καρέ καρέ τροχαίο ατύχημα στη Ρόδο – Η στιγμή που οδηγός παραβιάζει το «κόκκινο» και πέφτει πάνω σε άλλο αυτοκίνητο

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας (20/10) στη Ρόδο, όταν ένα αυτοκίνητο παραβίασε το κόκκινο φανάρι με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε άλλο όχημα, που κινείτο κανονικά στον δρόμο.

Στο βίντεο που μετέδωσε η ΕΡΤ, διακρίνεται το ασημί αυτοκίνητο να περνάει με «κόκκινο» και να πέφτει στο πίσω μέρος άλλου αυτοκινήτου που μόλις είχε στρίψει από τον κάθετο δρόμο. Ευτυχώς, η σύγκρουση δεν ήταν πλαγιομετωπική κι έτσι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Τις εικόνες κατέγραψε η κάμερα ενός λεωφορείου, που ήταν σταματημένο στο φανάρι. Ο οδηγός του λεωφορείου περιέγραψε τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν, υπογραμμίζοντας ότι εάν το μαύρο τζιπ είχε φύγει πιο νωρίς, τότε το ατύχημα θα ήταν πιο σοβαρό. «Πιστεύω ότι δεν είδε καν το κόκκινο», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο οδηγός.

Δείτε το βίντεο:

 

