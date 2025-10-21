ΕΕ: Ευρωπαίοι ηγέτες στηρίζουν τη θέση Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία – «Πρέπει να εντείνουμε την πίεση»

Ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέδωσαν σήμερα κοινή δήλωση με την Ουκρανία στηρίζοντας το κάλεσμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση πυρός στις σημερινές γραμμές μαχών.

«Στηρίζουμε σθεναρά τη θέση του προέδρου Τραμπ ότι η σύγκρουση θα πρέπει να σταματήσει άμεσα και ότι η σημερινή γραμμή επαφής θα πρέπει να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων», αναφέρεται στη δήλωση.

Ο Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σχεδιάζουν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη, την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ που έχει διατηρήσει θερμές σχέσεις με τη Μόσχα σε όλη τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ρωσία έχει στο παρελθόν ζητήσει από την Ουκρανία να παραχωρήσει περισσότερα εδάφη πριν από μια κατάπαυση πυρός, ενώ η Ουκρανία και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί της εδώ και καιρό ζητούν άμεση παύση των συγκρούσεων για να μπορούν να διεξαχθούν συνομιλίες.

Ο Τραμπ ζήτησε κατάπαυση πυρός στις σημερινές γραμμές, ύστερα από συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή.

Στη δήλωση αναφέρεται ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συναντηθούν αργότερα αυτή την εβδομάδα σε σύνοδο κορυφής της ΕΕ και με τη μορφή του «Συνασπισμού των Πρόθυμων» χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία. Ο Ζελένσκι θα παρευρεθεί στη συνάντηση του «Συνασπισμού των Προθύμων» την Παρασκευή στο Λονδίνο.

Ο συνασπισμός -που συστήθηκε από τη Γαλλία και τη Βρετανία τον Φεβρουάριο- πραγματοποίησε συνομιλίες για μήνες σε διάφορα επίπεδα προκειμένου να προσπαθήσει να καθορίσει τα σχέδια για το ποια μπορεί να είναι η στρατιωτική συνεισφορά στην Ουκρανία και πώς μπορεί να αποθαρρυνθεί η Ρωσία από το να της επιτεθεί ξανά μόλις υπάρξει οριστική εκεχειρία.

«Πρέπει να εντείνουμε την πίεση στη ρωσική οικονομία και την αμυντική της βιομηχανία, έως ότου ο Πούτιν να είναι έτοιμος να κάνει ειρήνη. Αναπτύσσουμε μέτρα για να χρησιμοποιήσουμε την πλήρη αξία των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας ούτως ώστε η Ουκρανία να έχει τους πόρους που χρειάζεται», αναφέρεται στη σημερινή δήλωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ