Κως: Τουρίστρια κατήγγειλε βιασμό από Νιγηριανό υπάλληλο ξενοδοχείου

Τον βιασμό της από 42χρονο αλλοδαπό υπάλληλο, του ξενοδοχείου όπου διέμενε στην Κω, κατήγγειλε μία 45χρονη Βρετανίδα τουρίστρια. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η “Ροδιακή”, η γυναίκα ανέφερε στους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, όπου έκανε την καταγγελία, ότι όλα συνέβησαν το απόγευμα της Δευτέρας 20/10/2025, γύρω στις 7, μέσα στο δωμάτιό της.

Η κοπέλα υποστηρίζει πως βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και ο 42χρονος από τη Νιγηρία εκμεταλλεύτηκε την κατάστασή της και την βίασε.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, ύστερα από έρευνα που διενήργησαν, εντόπισαν αργά βράδυ τον Νιγηριανό υπάλληλο του ξενοδοχείου και τον συνέλαβαν.

Ο 42χρονος κρατείται και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω.