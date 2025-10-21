ΗΠΑ: «Σύννεφα» πάνω από τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στη Βουδαπέστη – Οι διαφορές Ρούμπιο – Λαβρόφ φρενάρουν τη σύνοδο κορυφής

Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: «Σύννεφα» πάνω από τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στη Βουδαπέστη – Οι διαφορές Ρούμπιο – Λαβρόφ φρενάρουν τη σύνοδο κορυφής
Φωτογραφία: Reuters

Οι ελπίδες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να πραγματοποιηθεί σύντομα η συνάντηση κορυφής με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, φαίνεται ότι διαψεύδονται καθώς μια προπαρασκευαστική συνεδρίαση μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, η οποία θα πραγματοποιούνταν αυτή την εβδομάδα, αναβλήθηκε, μετέδωσε το CNN.

Από την πλευρά της η Μόσχα αντέδρασε σχολιάζοντας ότι δεν μπορεί να αναβληθεί κάτι που δεν έχει συμφωνηθεί, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τον υφυπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ.

Ο Ριαμπκόφ τόνισε εξάλλου ότι η συνάντηση των δύο υπουργών απαιτεί προετοιμασία.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι επιθυμεί ειρήνη στην Ουκρανία. Έπειτα από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Πούτιν, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Μάρκο Ρούμπιο και Σεργκέι Λαβρόφ, θα συναντηθούν.

Όμως το CNN μετέδωσε χθες Δευτέρα, επικαλούμενο μη κατονομαζόμενη πηγή από τον Λευκό Οίκο, ότι η συνάντηση αυτή αναβάλλεται προς το παρόν, καθώς Ρούμπιο και Λαβρόφ έχουν διαφορετικές απόψεις για τον τρόπο που θα τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο πρόσθεσε ότι δεν είναι ξεκάθαρο τι επιπτώσεις θα έχει η αναβολή αυτή στη συνάντηση κορυφής των Προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας, η οποία σχεδιάζεται να διεξαχθεί στη Βουδαπέστη.

Ο Ρώσος και ο Αμερικάνος υπουργός είχαν χθες τηλεφωνική επικοινωνία για τα επόμενα βήματα, σύμφωνα με τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον. Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για μια «εποικοδομητική συνομιλία».

Όμως ο Τόμι Πίγκοτ, αναπληρωτής εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, δεν χρησιμοποίησε την ίδια λέξη.

«Ο υπουργός υπογράμμισε τη σημασία των επικείμενων συναντήσεων ως μια ευκαιρία για τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον να συνεργαστούν προκειμένου να προωθήσουν μια βιώσιμη λύση στον πόλεμο Ρωσίας- Ουκρανίας, με βάση το όραμα του προέδρου Τραμπ», εξήγησε ο Πίγκοτ.

Η συνάντηση Ρούμπιο – Λαβρόφ θεωρείται ότι αποτελεί το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας για τη δεύτερη συνάντηση κορυφής του Τραμπ και του Πούτιν φέτος.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν την προηγούμενη Πέμπτη, στη διάρκεια τηλεφωνικής τους επικοινωνίας, να συναντηθούν σύντομα στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας.

Ο Αμερικανός και ο Ρώσος Πρόεδρος είχαν συναντηθεί επίσης στις 15 Αυγούστου σε βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στην πόλη Άνκορατζ της Αλάσκας, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, αν και κάποιες ρωσικές και αμερικανικές πηγές δήλωσαν ότι οι δύο ηγέτες είχαν σοβαρές διαφωνίες για τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα απολυμαντικά χεριών συνδέονται με καρκίνο; Υπό εξέταση η αιθανόλη από την ΕΕ

Κολπική ξηρότητα στην εμμηνόπαυση: Πώς να την αντιμετωπίσετε, σύμφωνα με μαρτυρίες γυναικών

Μέση σύνταξη στην Ελλάδα: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τα ποσά και το προφίλ των συνταξιούχων

Δείκτης Διεθνούς Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την Ελλάδα

Οι δισδιάστατες συσκευές έχουν κρυφές κοιλότητες που μπορούν να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά των ηλεκτρονίων

Προσοχή: Νέα απάτη μέσω SMS – Διαγράψτε αμέσως όλα τα μηνύματα από το κινητό σας αν δείτε αυτήν την προειδοποίηση της Googl...
περισσότερα
12:31 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

ΕΕ: Ευρωπαίοι ηγέτες στηρίζουν τη θέση Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία – «Πρέπει να εντείνουμε την πίεση»

Ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας καθώ...
11:43 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Ο Νικολά Σαρκοζί στη φυλακή με τους κρατούμενους να του φωνάζουν «Καλώς ήρθες» – Το χρονικό της ιστορικής ημέρας

Ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, έφτασε το πρωί της Τρίτης στη φυλακή La Santé το...
11:06 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Ο Σαρκοζί μπήκε στη φυλακή – Βίντεο από τη στιγμή της άφιξής του

Ο Νικολά Σαρκοζί, πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας, έφτασε σήμερα στη φυλακή Σαντέ στο Παρίσι για να...
10:41 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Σαρκοζί: Έφυγε από το σπίτι του με την Μπρούνι κατευθυνόμενος στη φυλακή – Βίντεο με υποστηρικτές του να φωνάζουν «Νικολά, σε αγαπάμε»

Με τη θλίψη ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, ο Νικολά Σαρκοζί, πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας, έφυγε ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς