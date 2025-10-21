Κακλαμάνης για την εκδήλωση στο Βρετανικό Μουσείο: «Η Ελλάδα αξιώνει σεβασμό στην ιερότητα του πολιτισμού της»

Με αφορμή την προκλητική εκδήλωση του Βρετανικού Μουσείου ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα αξιώνει σεβασμό στην ιερότητα του πολιτισμού της. Ή έστω λίγη αιδώ». 

«Αυτό που πλέον γίνεται παραπάνω από σαφές είναι ότι, για τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, τα γλυπτά δεν αποτελούν τίποτα περισσότερο από μια ισχυρή τουριστική ατραξιόν. Ένα απλό φόντο που εξυπηρετεί απροκάλυπτα το οικονομικό κέρδος», ανέφερε ο Πρόεδρος της Βουλής.

Ολόκληρη η δήλωση του Νικήτα Κακλαμάνη:

«Την ώρα που τα γλυπτά του Παρθενώνα, γεννημένα στην Αθήνα πριν από σχεδόν 2.500 χρόνια περιμένουν υπομονετικά την επιστροφή τους στην πατρίδα…

… την ώρα που τα λάφυρα του λόρδου Έλγιν εξακολουθούν επί 200 χρόνια να τελούν σε καθεστώς ομηρίας από τη Μεγάλη Βρετανία, περιμένοντας δικαίωση…

… την ώρα που τυπικά έχει ξεκινήσει ο δημόσιος διάλογος για την επανένωση του μνημείου μας…

… η Duveen Gallery του Βρετανικού Μουσείου στρώνει προκλητικά, πλουσιοπάροχα τραπέζια, χορούς και δημοπρασίες, με φόντο τα γλυπτά μας και με την κυνική παραδοχή τής συγκέντρωσης χρημάτων προς ίδιον όφελος. Και δεν είναι η πρώτη φορά…

Φέτος το ‘Pink Ball’ του Μουσείου κάλυψε, με την απόχρωση της Barbie, τον ακριβό ελληνικό πολιτισμό, πιστώνοντας τους λογαριασμούς του με 1,6 εκ. λίρες.

Πέρα από την Ιστορία και τα δίκαιά της, το πειστικότερο επιχείρημα για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα δόθηκε μέσα από τις εξοργιστικές εικόνες τού περασμένου Σαββάτου.

Η έλλειψη κάθε ιστορικής και συναισθηματικής σύνδεσης των απογόνων του λόρδου Έλγιν με την Ελλάδα είναι δεδομένη. Αυτό που πλέον γίνεται παραπάνω από σαφές είναι ότι, για τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, τα γλυπτά δεν αποτελούν τίποτα περισσότερο από μια ισχυρή τουριστική ατραξιόν. Ένα απλό φόντο που εξυπηρετεί απροκάλυπτα το οικονομικό κέρδος.

Η Ελλάδα αξιώνει σεβασμό στην ιερότητα του πολιτισμού της. Ή έστω λίγη αιδώ».

12:11 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

