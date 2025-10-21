Ολλανδία: Η αστυνομία συνέλαβε 200 οπαδούς της Νάπολι

Η αστυνομία στην Ολλανδία φοβούμενη επεισόδια προχώρησε χθες στη σύλληψη περίπου 200 οπαδών της Νάπολι, η οποία θα παίξει σήμερα στην έδρα της Αϊντχόφεν, για την 3η ημέρα των ομίλων του Champions League.

Οι Ιταλοί τιφόζοι προκάλεσαν έντονη ανησυχία με τη συμπεριφορά τους στο κέντρο της πόλης και επενέβη η αστυνομία. Τους ζητήθηκε να διαλυθούν και να αποχωρήσουν, αλλά οι Ναπολιτάνοι τους αγνόησαν. Ετσι δόθηκε εντολή για τη σύλληψη τους και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στο τμήμα, όπου πέρασαν τη νύχτα για προληπτικούς λόγους ασφαλείας, όπως σχετικά ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Αϊντχόφεν.

Πηγή: ΑΠΕ