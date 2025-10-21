Η κολακεία δεν έχει καμία σχέση με την ικανότητα μερικών ανθρώπων να κάνουν τους άλλους να νιώθουν ξεχωριστοί. Το μυστικό βρίσκεται στην κατανόηση των αναγκών των άλλων. Οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι, έχουν τη συγκεκριμένη ικανότητα.

Ξέρουν καλά τι πρέπει να πουν και πώς. Οι δεξιοτέχνες της συναισθηματικής σύνδεσης έχουν επιλεκτικό λεξιλόγιο, χρησιμοποιώντας λέξεις – κλειδιά που μπορούν να κάνουν και την πιο τετριμμένη συζήτηση να μοιάζει με μια αξέχαστη εμπειρία.

Οι 9 φράσεις που κάνουν αμέσως τους άλλους να αισθάνονται ξεχωριστοί – Τις χρησιμοποιούν μόνο οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι

“Με εντυπωσιάζεις”

“Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να σε γνωρίσω”

“Είσαι διαφορετικός /- ή”

“Εμπιστεύομαι την κρίση σου”

“Θαυμάζω την αφοσίωσή σου”

“Με εμπνέεις”

“Διαβάζεις το μυαλό μου”

“Πιστεύω σε σένα”

“Χαίρομαι που σε έχω στη ζωή μου”

“Με εντυπωσιάζεις”

Και ποιος δεν θέλει να δέχεται ειλικρινή κομπλιμέντα; Τα κομπλιμέντα έχουν αξία όταν είναι συγκεκριμένα. Οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν γενικότητες όπως, “Είσαι υπέροχος”. Αντίθετα, επιλέγουν πραγματικά, προσωπικά στοιχεία που έχουν παρατηρήσει: “Θαυμάζω την ικανότητά σου να διατηρείς την ψυχραιμία σου”.

Οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις θαυμασμού είναι πολύ πιο ουσιαστικές απ’ τις γενικότητες. Μαρτυρούν ότι, δεν είστε ένας ακόμη κόλακας, αλλά ένας άνθρωπος που παρατηρεί τις μοναδικές ικανότητες των γύρω του. Η έκφραση της εκτίμησης ενισχύει τη θετική διάθεση, την αυτοπεποίθηση και θέτει τα θεμέλια της αληθινής σύνδεσης.

Μην ξεχνάτε τη σημασία της φράσης αυτής. Κάνει τους άλλους να νιώθουν ανεκτίμητοι.

“Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να σε γνωρίσω”

Με τη φράση αυτή, επιβεβαιώνετε στους ανθρώπους πως, η παρουσία τους είναι σημαντική. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι άνθρωποι μπορεί να αισθάνονται ασήμαντοι ή παραμελημένοι. Η έκφραση αυτή, αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού και κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν ξεχωριστοί.

Παράλληλα εμπνέει ώστε να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Πρόκειται για μια φράση που λέγεται από συναισθηματικά έξυπνους ανθρώπους. Ξέρουν τι να πουν και με ποιον τρόπο. Μπορούν να κάνουν τους άλλους να νιώθουν ξεχωριστοί και να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Η σύνδεση που καταφέρνει να δημιουργήσει, είναι εντυπωσιακή.

“Είσαι διαφορετικός /- ή”

Το 70% των εργαζομένων αισθάνεται ότι δεν τους εκτιμούν στην εργασία τους. Τα ανησυχητικά αυτά ποσοστά μαρτυρούν μια ανεπάρκεια. Είναι λογικό, όταν οι άνθρωποι να αισθάνονται ότι η προσπάθειά τους δεν αναγνωρίζεται, να προσπαθούν λιγότερο, ή να μην παραμένουν πιστοί στον οργανισμό.

Μια μικρή έκφραση επιβεβαίωσης, μπορεί να προλάβει τα δυσάρεστα αποτελέσματα, κάνοντας τον άνθρωπο να πιστέψει ότι, η συμβολή του είναι πολύτιμη. Οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν την παραπάνω φράση μόνο στη δουλειά, αλλά και με τους φίλους, την οικογένεια, τους γνωστούς.

Το ζητούμενο είναι να επηρεάσουν θετικά τους άλλους. Να θυμάστε τη φράση αυτή. Εκτός από έκφραση ευγνωμοσύνης, ωθεί τους ανθρώπους σε θετικές ενέργειες.

“Εμπιστεύομαι την κρίση σου”

Η εμπιστοσύνη είναι θεμέλιος λίθος όλων των σχέσεων, τόσο των προσωπικών, όσο και των επαγγελματικών. Ωστόσο, δεν την εκφράζουμε πάντα.

Λέγοντας στους ανθρώπους πως, εμπιστευόμαστε την κρίση τους, αναγνωρίζουμε τις ικανότητες της σκέψης, της διάκρισης και της λήψης αποφάσεων, ενώ τους ενισχύουμε την αυτοπεποίθηση. “Σε εμπιστεύομαι” είναι μια δυνατή επιλογή λέξεων που χρησιμοποιούν οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι.

Εκτός από ότι εμπνέει τους ανθρώπους, τους δίνει θάρρος ώστε να σκέφτονται ανεξάρτητα, να σέβονται τις αντιλήψεις και τη σκέψη τους. Όταν λέτε σ’ έναν φίλο που μοιράζεται τη γνώμη του ότι εμπιστεύεστε την κρίση του, ενδυναμώνετε την αυτοπεποίθησή του και τον κάνετε να νιώθει ξεχωριστός.

Η εμπιστοσύνη πρέπει να είναι αμοιβαία. Επιβεβαιώνοντας τη δική σας, ενισχύετε και την αίσθηση της εμπιστοσύνης προς εσάς.

“Θαυμάζω την αφοσίωσή σου”

Η λέξη αφοσίωση είναι πολύ δυνατή. Μαρτυρά πίστη, προσπάθεια και συνέπεια, χαρίσματα που όλοι οι άνθρωποι θέλουν να έχουν και να γίνονται αντιληπτά. Οι συναισθηματικά ευφυείς άνθρωποι κατανοούν τη δύναμη της λέξης αυτής και την αξιοποιούν.

Η φράση αυτή, είναι μια επιβράβευση για την προσπάθεια και την επιμονή των άλλων.

Είτε λέγεται στον συνάδελφο που κατάφερε να παραδώσει τη δουλειά του εμπρόθεσμα, είστε στον φίλο που έχασε κάποια κιλά, σε έναν συγγενή που βοήθησε, η φράση αυτή κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν περήφανοι για τις προσπάθειές τους. Η αναγνώριση της αφοσίωσης κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται ξεχωριστοί.

“Με εμπνέεις”

Το να λες σε κάποιον ότι σε εμπνέει, είναι ένα από τα μεγαλύτερα κομπλιμέντα. Είναι μια δήλωση θαυμασμού, μια εξομολόγηση πως οι ενέργειές του αξίζουν. Αυτό, το γνωρίζουν οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι και χρησιμοποιούν κατάλληλα τη φράση αυτή, κάνοντας τους άλλους να νιώθουν μοναδικοί. Δείχνει θαυμασμό, σεβασμό και εκτίμηση.

Αν κάποιος αγαπημένος σας, καταφέρει να σταματήσει το κάπνισμα, το άκουσμα της φράσης αυτής θα τον κάνει να νιώσει ότι, η θυσία του άξιζε.

“Διαβάζεις το μυαλό μου”

Όσο απλή και αν ακούγεται, η φράση αυτή κουβαλά μεγάλη δύναμη και επηρεάζει καθοριστικά την ανθρώπινη επικοινωνία. Ενδυναμώνει τις φιλίες και κάνει το άτομο που την ακούει να νιώθει σημαντικό.

Οι συναισθηματικά ευφυείς άνθρωποι καταλαβαίνουν διαισθητικά τη δύναμη της φράσης αυτής. Κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν ότι είναι ιδιαίτερα ξεχωριστοί.

“Πιστεύω σε σένα”

Οι λέξεις αυτές έχουν μια μοναδική δύναμη να δίνει κίνητρο στους ανθρώπους να υπερβούν τα δυσκολότερα εμπόδια. Είναι ένας συνδυασμός πίστης, στήριξης και εκτίμησης προς τον άλλο άνθρωπο. Οι συναισθηματικά ευφυείς άνθρωποι καταλαβαίνουν πως, έτσι δείχνουν την πίστη τους στις ικανότητες των άλλων και ενδυναμώνουν την αυτοπεποίθηση και την αποφασιστικότητά τους.

Η φράση αυτή μένει χαραγμένη στην ψυχή των ανθρώπων και τους δίνει θάρρος για να συνεχίζουν. Σημαίνει ότι η πίστη σας στις ικανότητές τους, είναι ακλόνητη – ειδικά όταν οι ίδιοι δεν βλέπουν την αξία τους. Λέγοντας τη φράση αυτή, ουσιαστικά του λέτε: “Βλέπω όσα εσύ δεν βλέπεις. Σε στηρίζω”. Είναι ένα μήνυμα που, εκτός απ’ ότι κάνει τους άλλους να νιώθουν ξεχωριστοί, τους δίνει θάρρος και κίνητρο να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους.

“Χαίρομαι που σε έχω στη ζωή μου”

Ίσως πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες εκφράσεις που θα ακούσει κάποιος. Μαρτυρά αγάπη και σεβασμό, κάνοντάς τον άλλον να νιώσει την εκτίμησή σας. Σ’ έναν κόσμο που όλοι είναι δεδομένοι, η έκφραση αυτή αποκαλύπτει βαθιά ανθρώπινη εκτίμηση, κάνοντας τον άλλον να νιώσει ιδιαίτερος.

Οι λέξεις αυτές ρίχνουν τις άμυνες, βοηθούν τους ανθρώπους να θεραπευτούν, αναζωογονούν και ενδυναμώνουν τις σχέσεις. Είναι μια από τις μεγαλύτερες εκφράσεις αναγνώρισης.

Η σημασία της αυθεντικής επικοινωνίας

Πέρα από τις τυπικότητες που επιβάλλει η κοινωνική ευπρέπεια, οι άνθρωποι λαχταρούν τη σύνδεση. Η βαθιά, ουσιαστική σύνδεση χτίζεται μέσα στον χρόνο και τις δοκιμασίες. Οι φράσεις αυτές, αποκαλύπτουν την αυθεντικότητα των ανθρώπων που τις χρησιμοποιούν.

Οι συναισθηματικά ευφυείς άνθρωποι είναι εκείνοι που αναγνωρίζουν, εκτιμούν και το δείχνουν στους άλλους με προσεκτικά επιλεγμένες λέξεις. Όπως έχει πει και η Αμερικανίδα συγγραφέας Maya Angelou, “Οι άνθρωποι ξεχνούν τι τους είπες, τι έκανες, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσουν πώς τους έκανες να νιώσουν”.

Να θυμάστε ότι οι λέξεις έχουν τη δύναμη να κάνουν τους άλλους να νιώσουν ξεχωριστοί. Τα λόγια έχουν σημασία – να τα διαλέγετε με προσοχή.