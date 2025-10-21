Αυτιάς σε Κομισιόν: Το φθηνό ρεύμα είναι δικαίωμα και όχι πολυτέλεια

Enikos Newsroom

πολιτική

Γιώργος Αυτιάς

Με τη φράση «το φθηνό ρεύμα είναι δικαίωμα και δεν είναι πολυτέλεια», ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ζήτησε από τον Επίτροπο Ενιαίας Αγοράς Stéphane Séjourné να επισπευσθεί η ηλεκτρική διασύνδεση του ρεύματος για να τελειώσει η τεράστια ανισορροπία με τις διαφορετικές τιμές ρεύματος που ισχύουν στην Ευρώπη.

Παράλληλα ο κ. Αυτιάς επισήμανε, ότι το πρώτο βήμα για μειωμένες τιμές στο ρεύμα έγινε στην Οικονομική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία ψήφισε την πρότασή του για χρηματοδότηση ηλεκτρικών καλωδιώσεων.  «Δεν υπάρχει ενιαία αγορά με ανισότητες από 90 έως και 250 ευρώ στην τιμή της μεγαβατώρας, τόνισε ο Έλληνας Ευρωβουλευτής επικαλούμενος τις τιμές σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία που στερούνται τα ευεργετήματα της καλωδίωσης.

Η παρέμβαση του Γ. Αυτιά είναι η εξής:

Παρακολουθούμε μία τεράστια ανισορροπία σε ό,τι αφορά τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος από χώρα σε χώρα. Στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία και άλλες χώρες, η μεγαβατώρα κοστίζει  230 και 250 ευρώ, ενώ σε άλλες 80 και 90 ευρώ. Είναι άδικο, είναι πολύ άδικο, γιατί δεν υπάρχει η καλωδίωση. Πρέπει λοιπόν ο νέος προϋπολογισμός του 2026 να καταργήσει αυτές τις μεγάλες ανισότητες. Στην Οικονομική Επιτροπή κ. Επίτροπε, προωθήσαμε το ξεκίνημα της χρηματοδότησης της καλωδίωσης και να ξέρετε κάτι. Είστε Επίτροπος της Ενιαίας Αγοράς, υπάρχει ενιαία αγορά με τέτοιες ανισότητες; Δεν νομίζω, αυτό το γνωρίζει και πρωτοετής φοιτητής των οικονομικών επιστημών. Και κάτι άλλο. Το φθηνό ρεύμα είναι δικαίωμα και δεν είναι πολυτέλεια κ. Επίτροπε.

 

 

