Υποχρεωτική και δωρεάν η απογραφή όλων των ασανσέρ έως τις 30 Νοεμβρίου – Μέχρι σήμερα έχει απογραφεί το 10%

Enikos Newsroom

κοινωνία

ασανσέρ ανελκυστήρας

Τη συμμετοχή των πολιτών για τη δωρέαν απογραφή όλων των ασανσέρ ζήτησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μία «σημαντική διαδικασία για την ασφάλεια όλων» και αποτελεί το πρώτο βήμα μίας συνολικής στρατηγικής εποπτείας και αναβάθμισης.

Η διαδικασία είναι υποχρεωτική, δωρεάν και διαθέσιμη ηλεκτρονικά έως τις 30 Νοεμβρίου 2025. Κάθε ανελκυστήρας που θα καταγραφεί θα αποκτήσει μοναδικό αριθμό μητρώου, απαραίτητο για τη νόμιμη και ασφαλή λειτουργία του.

«Οι πολίτες καλούνται να συνεργαστούν για την ασφάλειά τους. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά, η απογραφή είναι απλή και χωρίς κόστος», επεσήμανε ο υπουργός κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Όπως τονίστηκε, το Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων είναι μία εθνική πρωτοβουλία με καθαρά κοινωνικό και προληπτικό χαρακτήρα. Οι πολίτες καλούνται να ανταποκριθούν άμεσα, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής και νόμιμη λειτουργία όλων των ανελκυστήρων στη χώρα, προστατεύοντας ζωές και αποφεύγοντας μελλοντικά πρόστιμα.

Τι περιλαμβάνει η απογραφή

Ο γγ Βιομηχανίας, Λευτέρης Κρητικός, εξήγησε ότι η απογραφή γίνεται μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Μητρώου, με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Ο χρήστης καλείται να δηλώσει:

  • Έτος εγκατάστασης
  • Αριθμό στάσεων
  • Κατάσταση λειτουργίας (ενεργός, ανενεργός)
  • Εάν υπάρχει πιστοποίηση
  • Εάν είναι δηλωμένος σε αρχείο δήμου
  • Αριθμό ΚΑΕΚ του ακινήτου

Ακόμη και σε περίπτωση έλλειψης κάποιων στοιχείων, η καταγραφή μπορεί να προχωρήσει με δηλώσεις «αγνώστου» ή «προσωρινά μη διαθέσιμων» δεδομένων.

Σε περίπτωση διπλοεγγραφών, η διασταύρωση θα γίνεται μέσω ΚΑΕΚ.

Ποιες είναι οι κυρώσεις για μη συμμόρφωση

Όσοι δεν προβούν στην απογραφή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, κινδυνεύουν με σφράγιση του ανελκυστήρα μέχρι την επαναξιολόγησή του και επιβολή προστίμων 1.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κατοικίες, 2.500 ευρώ για μικτές χρήσεις (οικιστική και επαγγελματική) και 5.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε δημόσια κτίρια και εμπορικά κέντρα (mall).

Ο κ. Κρητικός σημείωσε ότι «το πρόστιμο δεν είναι αυτοσκοπός. Το ζητούμενο είναι η τήρηση της ασφάλειας».

Μόλις το 10% των ανελκυστήρων έχει καταγραφεί

Μέχρι στιγμής έχουν απογραφεί περίπου 80.000 ανελκυστήρες, μικρός αριθμός σε σχέση με τις εκτιμώμενες 900.000 εγκαταστάσεις πανελλαδικά.

Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς, χαιρέτισε την πρωτοβουλία και κάλεσε τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τους διαχειριστές ακινήτων να προχωρήσουν στη δήλωση, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μία απλή διαδικασία, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την υποβολή της.

Βιοτεχνικός κλάδος: Καθυστερημένο αλλά αναγκαίο μέτρο

Ο πρόεδρος των Συντηρητών Ανελκυστήρων, Γιώργος Βλασσόπουλος, χαρακτήρισε την απογραφή ως «ένα αναγκαίο βήμα που έρχεται με καθυστέρηση δεκαετιών».

«Η απογραφή καλύπτει όλα τα ασανσέρ, ακόμη και τους ανελκυστήρες που δεν είχαν δηλωθεί στις οικοδομικές άδειες. Μόνο όταν ολοκληρωθεί, θα μπορέσουμε να υπολογίσουμε με ακρίβεια τα κόστη για αναβαθμίσεις και πιστοποιήσεις», δήλωσε.

Ο ίδιος διευκρίνισε πως ο συντηρητής μπορεί να βοηθήσει στη διαδικασία, αλλά δεν απαιτείται πληρωμή για την απογραφή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα απολυμαντικά χεριών συνδέονται με καρκίνο; Υπό εξέταση η αιθανόλη από την ΕΕ

Κολπική ξηρότητα στην εμμηνόπαυση: Πώς να την αντιμετωπίσετε, σύμφωνα με μαρτυρίες γυναικών

Μέση σύνταξη στην Ελλάδα: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τα ποσά και το προφίλ των συνταξιούχων

Δείκτης Διεθνούς Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την Ελλάδα

Οι δισδιάστατες συσκευές έχουν κρυφές κοιλότητες που μπορούν να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά των ηλεκτρονίων

Προσοχή: Νέα απάτη μέσω SMS – Διαγράψτε αμέσως όλα τα μηνύματα από το κινητό σας αν δείτε αυτήν την προειδοποίηση της Googl...
περισσότερα
11:23 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Κρήτη: Τρομακτικό ατύχημα σε αγώνες αυτοκινήτου – Το βίντεο κόβει την ανάσα

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σε αγώνες αυτοκινήτου στην Κρήτη και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια τ...
10:41 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Περιστέρι: Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας του 37χρονου έξω από νυχτερινό μαγαζί

Παραδόθηκε στις αρχές ο δράστης της δολοφονίας του 37χρονου Βούλγαρου έξω από κλαμπ στο Μπουρν...
10:40 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Καματερό: Δικό του ψυγείο μετέφερε στο περιπολικό ο αστυνομικός που τέθηκε σε διαθεσιμότητα – «Το πήγαινε στο σπίτι του»

Τον λόγο που χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό όχημα για να μεταφέρει ένα ψυγείο, αναμένεται να εξηγ...
10:35 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε φορτηγό παρότι του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα και ενεπλάκη σε τροχαίο

Ένας 50χρονος συνελήφθη καθώς ενεπλάκη, χθες το μεσημέρι, σε τροχαίο ατύχημα, οδηγώντας φορτηγ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς