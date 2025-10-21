Σάμος: Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε βραχώδη ακτή – Σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησής του

Σε διαδικασία διερεύνησης βρίσκονται οι αρχές στη Σάμο, μετά τον εντοπισμό σορού άνδρα το μεσημέρι της Δευτέρας 20/10, σε βραχώδη περιοχή στο βορειοανατολικό τμήμα του νησιού. Η Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε για την παρουσία της σορού στην περιοχή «Αγία Παρασκευή» και άμεσα στο σημείο έσπευσε ναυαγοσωστικό σκάφος με στελέχη του Λιμενικού Σώματος, που ανέσυραν τον άνδρα και τον μετέφεραν στο λιμάνι Μαλαγαρίου.

Από εκεί, η σορός διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Οι αρμόδιες αρχές έχουν διατάξει τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής για να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ταυτοποίησης. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάζεται και το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει στον 24χρονο Omar Khaled Mughmas, υπήκοο Παλαιστίνης, ο οποίος αγνοείται από τα ξημερώματα της 12ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 24χρονος είχε επιχειρήσει να φτάσει στη Σάμο με φουσκωτή λέμβο από τα τουρκικά παράλια, στην περιοχή «Γαλάζιο».Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Λιμεναρχείο Σάμου.

 

