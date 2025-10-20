Le Figaro: Ο Μακρόν συνάντησε τον Σαρκοζί στο Μέγαρο των Ηλυσίων πριν από τη φυλάκιση του πρώην Προέδρου

Λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη φυλάκισή του, ο Νικολά Σαρκοζί πέρασε το κατώφλι του Μεγάρου των Ηλυσίων (Ελιζέ) για μια ιδιωτική συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Le Figaro, ο Νικολά Σαρκοζί έγινε δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη του φυλάκιση στη φυλακή Σαντέ του Παρισιού, η οποία έχει οριστεί για αύριο, Τρίτη, στις 10 το πρωί.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο Σαρκοζί συναντήθηκε με τον Μακρόν για περισσότερο από μία ώρα την περασμένη Παρασκευή. «Εγγυητής των θεσμών και της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, ο Εμανουέλ Μακρόν απέφυγε οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με την ουσία της απόφασης που αφορά τον προκάτοχό του», σημειώνει η Le Figaro.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν, δήλωσε το πρωί της Δευτέρας στο France Inter ότι σκοπεύει να «επισκεφθεί τον Νικολά Σαρκοζί στη φυλακή» προκειμένου να εκφράσει την ανησυχία του «για τις συνθήκες ασφαλείας του» στη φυλακή Σαντέ, όπου πρόκειται να εγκλειστεί την Τρίτη.



«Ο υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να επισκεφθεί οποιαδήποτε φυλακή και οποιονδήποτε κρατούμενο όποτε το επιθυμεί», πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας ότι ο Νικολά Σαρκοζί, έχοντας ασκήσει έφεση κατά της ποινής κάθειρξης πέντε ετών που του επιβλήθηκε, «θεωρείται αθώος μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, στενός φίλος του πρώην προέδρου Σαρκοζί, τόνισε τη σημασία του να «δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια ενός πρώην προέδρου μέσα στη φυλακή Σαντέ».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Σαρκοζί αναμένεται να τοποθετηθεί μόνος του σε ένα από τα δεκαπέντε κελιά των 9 τετραγωνικών μέτρων της ειδικής πτέρυγας απομόνωσης, ώστε να αποφευχθεί κάθε επαφή με άλλους κρατούμενους και να διασφαλιστεί η ασφάλειά του.

Όπως ο ίδιος δήλωσε στην Le Figaro την Κυριακή, θα εισέλθει στη φυλακή «με το κεφάλι ψηλά» έχοντας μαζί του μια βιογραφία του Ιησού και τον «Κόμη Μοντεχρήστο», το διάσημο έργο της γαλλικής λογοτεχνίας που αφηγείται την ιστορία ενός άδικα καταδικασμένου αθώου.

Οι δικηγόροι του πρώην προέδρου πρόκειται να καταθέσουν άμεσα αίτημα αποφυλάκισης. Το εφετείο θα έχει στη διάθεσή του δύο μήνες για να αποφανθεί, ωστόσο η ακρόαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί νωρίτερα.