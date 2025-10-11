Σαρκοζί: «Το τέλος της ιστορίας δεν έχει γραφεί» – Το πάρτι πριν από την φυλάκιση και ο παραλληλισμός με την υπόθεση Ντρέιφους

Σε έναν πολυτελή χώρο, στη μέση του Δάσους της Βουλώνης, για να αποφευχθούν τα αδιάκριτα βλέμματα, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Νικολά Σαρκοζί κάλεσε τους φίλους του για να τους αποχαιρετίσει, ενόψει του εγκλεισμού στην φυλακή, του οποίου τις λεπτομέρειες θα πληροφορηθεί την Δευτέρα.

Ο Σαρκοζί αναμένεται να εμφανιστεί την Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου στην Εισαγγελία για να διευθετηθεί η φυλάκισή του, μετά την καταδίκη του σε πέντε χρόνια φυλάκιση. Περίπου 150 άτομα, όλοι πιστοί υποστηρικτές του πρώην προέδρου εμφανίστηκαν στο Pavillon des Étangs το βράδυ της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου. Είναι ένας πολυτελής χώρος στην καρδιά του Δάσους της Βουλώνης κι εκεί ο Σαρκοζί έστησε το σκηνικό του για ένα είδος αποχαιρετιστήριου πάρτι πριν από την αναχώρησή του για τη φυλακή, όπως αποκαλύπτει το “Le Figaro Magazine”.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην αρχηγός του γαλλικού κράτους καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση για συμμετοχή σε “εγκληματική οργάνωση” στο πλαίσιο της έρευνας για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από τη Λιβύη το 2007. Η έφεση που άσκησε ο πρώην πρόεδρος δεν θα αποτρέψει τη φυλάκισή του, μέχρι να εκδικαστεί.

Οι βοηθοί του Νικολά Σαρκοζί έκαναν δυναμική εμφάνιση και ο ίδιος ήταν σε θαυμάσια φόρμα. Πρώην υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Μεγάρου των Ηλυσίων ήταν εκεί. Προσωπικό της δημόσιας τάξης, νομάρχες, γραμματείς, μακιγιέρ, σύμβουλοι, στυλό, οργανωτές συναντήσεων – σχεδόν όλοι τους ήταν παρόντες.

Ανάμεσά τους ο ναύαρχος Guillaud, πρώην προσωπάρχης του, η Emmanuelle Mignon, επικεφαλής του επιτελείου του τα δύο πρώτα χρόνια, ο Jean-David Levitte, διπλωματικός του σύμβουλος, και ο Franck Louvrier, νυν δήμαρχος της La Baule, ο οποίος ήταν τότε σύμβουλος επικοινωνίας του. Ήταν επίσης ο Raymond Soubie, κοινωνικός σύμβουλος του Προέδρου, με τον οποίο ελήφθη η απόφαση για την αύξηση του ορίου ηλικίας στα 62 έτη, τότε.

Αλλά ήταν κυρίως η παρουσία του Emmanuel Moulin που προκάλεσε αναστάτωση. Ο ερευνητικός ιστότοπος Mediapart αποκάλυψε ότι ο γενικός γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας σήμερα, και δεξί χέρι του Εμανουέλ Μακρόν ήταν παρών στο πάρτι προς τιμήν του Νικολά Σαρκοζί. Η Κατρίν Πεγκάρ, σύμβουλος πολιτισμού του προέδρου, ήταν επίσης παρούσα.

«Δεν θέλω τη συμπάθειά σας, θέλω την αγανάκτησή σας”, είπε ο Σαρκοζί και παραδέχτηκε: «Είμαι επηρεασμένος, αλλά αυτή είναι μόνο η αρχή της ιστορίας”. Ο πρώην αρχηγός του κράτους συνεχίζει να υποστηρίζει ότι είναι θύμα μιας αδικίας. “Αυτό που συνέβη σε μένα μπορεί να συμβεί στον καθένα”, είπε στην ομιλία του.

Για να πείσει τον εαυτό του γι’ αυτό, υπενθύμισε ότι η υπόθεση Ντρέιφους, που πήρε το όνομά της από τον λοχαγό που καταδικάστηκε για προδοσία, είχε επίσης ξεκινήσει με ένα πλαστό έγγραφο. Κατέληξε: “Καλωσορίζω τις δίκες όπως καλωσορίζω τις επιτυχίες”, είπε καταχειροκροτούμενος από τους υποστηρικτές του. “Μας έδωσε δύναμη”, είπε ένας από αυτούς φεύγοντας.