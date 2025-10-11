Βρετανία – ΝΑΤΟ: Κοινή επιχείρηση περιπολίας στα σύνορα της Ρωσίας με αεροσκάφη – «Μήνυμα ενότητας και αποτροπής»

Η Βρετανία επιβεβαίωσε ότι δύο αεροσκάφη της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) πραγματοποίησαν αυτή την εβδομάδα μια πτήση διάρκειας 12 ωρών στα σύνορα της Ρωσίας, στο πλαίσιο κοινής αποστολής με τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε εν μέσω αυξανόμενων ρωσικών παραβιάσεων του εναέριου χώρου κρατών-μελών της Συμμαχίας.

«Ήταν μια ουσιαστική κοινή αποστολή με τους συμμάχους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι. «Δεν προσφέρει μόνο πολύτιμες πληροφορίες που ενισχύουν την επιχειρησιακή επίγνωση των Ενόπλων Δυνάμεών μας, αλλά στέλνει και ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας του ΝΑΤΟ προς τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν και τους αντιπάλους μας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Λονδίνο, ένα αεροσκάφος ηλεκτρονικής επιτήρησης RC-135 Rivet Joint και ένα αεροσκάφος θαλάσσιας περιπολίας P-8A Poseidon πέταξαν την Πέμπτη από την Αρκτική περιοχή, περνώντας πάνω από τη Λευκορωσία και την Ουκρανία, με τη στήριξη ενός αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Η βρετανική κυβέρνηση ανέφερε ότι η αποστολή ακολούθησε σειρά περιστατικών εισόδου ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και αεροσκαφών στον εναέριο χώρο κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, όπως η Πολωνία, η Ρουμανία και η Εσθονία.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν εγκρίνει σχέδια για την ενίσχυση της άμυνας του μπλοκ απέναντι στις επιθέσεις ρωσικών drones.