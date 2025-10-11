Γάζα: Αμερικανικά στρατεύματα έφτασαν στο Ισραήλ για την επίβλεψη της εκεχειρίας – Ποιες χώρες θα συμμετάσχουν στο κέντρο συντονισμού

Enikos Newsroom

διεθνή

Γάζα: Αμερικανικά στρατεύματα έφτασαν στο Ισραήλ για την επίβλεψη της εκεχειρίας – Ποιες χώρες θα συμμετάσχουν στο κέντρο συντονισμού
Φωτογραφία: Reuters

Στρατεύματα από τις ΗΠΑ έφτασαν τη νύχτα στο Ισραήλ, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, όπως μετέδωσε το ABC News, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου σταδίου στρατιωτικής και ανθρωπιστικής συνεργασίας στην περιοχή.

WSJ: Πώς η «ανάποδη διπλωματία» του Τραμπ έφερε την εκεχειρία στη Γάζα – Ανακοίνωσε τη «νίκη» πριν διευθετηθούν οι λεπτομέρειες

Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο, η αποστολή περιλαμβάνει περίπου 200 στρατιώτες, οι οποίοι θα φτάσουν εντός του Σαββατοκύριακου, προερχόμενοι τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Οι αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι «κανένα μέλος των Aμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων δεν θα εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας», καθώς η αποστολή τους περιορίζεται στην υποστήριξη και τον συντονισμό της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Γάζα: Χιλιάδες Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στα κατεστραμμένα σπίτια τους – Η Χαμάς απορρίπτει οποιαδήποτε «ξένη κηδεμονία» στον θύλακα

Στο Ισραήλ έφτασε επίσης ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ο οποίος θα έχει ρόλο εποπτείας και στρατηγικού συντονισμού.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το προσωπικό των ΗΠΑ θα συμβάλει στη δημιουργία ενός κοινού κέντρου ελέγχου, το οποίο θα ενσωματώσει τις δυνάμεις ασφαλείας που θα αναπτυχθούν στη Γάζα και θα λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

Στην πολυεθνική αυτή δύναμη θα συμμετέχουν επίσης στρατιωτικοί αξιωματούχοι από την Αίγυπτο, το Κατάρ, την Τουρκία και πιθανότατα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι οποίοι θα είναι ενσωματωμένοι στην ομάδα και αναμένεται να επιχειρούν με βάση την Αίγυπτο.

Η αποστολή των αμερικανικών στρατευμάτων και η σύσταση του στρατιωτικού κέντρου διοίκησης θα πραγματοποιηθούν σταδιακά μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς διάφορα τμήματα φτάνουν από τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή, όπως αναφέρει το ABC News.

Το κέντρο συντονισμού θεωρείται το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την εφαρμογή της ειρηνευτικής διαδικασίας, η οποία θα απαιτήσει εκτεταμένο συντονισμό ανθρωπιστικής, υλικοτεχνικής και στρατιωτικής υποστήριξης.

Η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, συμφωνήθηκε την Πέμπτη και επικυρώθηκε την Παρασκευή από την κυβέρνηση Νετανιάχου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει τη συμφωνία μέσω της πλατφόρμας του, Truth Social, χαρακτηρίζοντάς την ως «το πρώτο βήμα προς μια Ισχυρή, Διαρκή και Αιώνια Ειρήνη».

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το ABC News, παραμένουν πολλά ανοιχτά ζητήματα σχετικά με τα επόμενα βήματα, μεταξύ των οποίων ο αφοπλισμός της Χαμά*, η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα και ο σχηματισμός μιας μελλοντικής κυβέρνησης στην περιοχή.

Καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις αποσύρονται, στο πλαίσιο της συμφωνίας που προβλέπει ότι θα διατηρήσουν τον έλεγχο του 53% της Γάζας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της ισραηλινής κυβέρνησης, παραμένει ασαφές πώς θα προχωρήσει η επόμενη φάση σταθεροποίησης και ανοικοδόμησης του παλαιστινιακού εδάφους.

Με πληροφορίες από: ABC News, Times of Israel, Guardian

