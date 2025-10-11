Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Στο μικροσκόπιο και οι ηλεκτρονικές συσκευές του 68χρονου – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

Συνεχίζονται οι έρευνες για την διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, με τις Αρχές να προσπαθούν να βρουν τον δράστη αλλά και τα κίνητρά του, αντλώντας πληροφορίες από τη μυστική διαθήκη του θύματος.

Πρόκειται για χειρόγραφη διαθήκη, που έγραψε ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, λίγες ημέρες προτού πεθάνει και η οποία θα συγκριθεί με εκείνη, που είχε συντάξει πριν από έναν χρόνο.

Η διαθήκη δημοσιεύτηκε στο Πρωτοδικείο Μεσσηνίας – Περιφερειακή Έδρα Πύλου και φέρει ημερομηνία 2 Οκτωβρίου 2025, δηλαδή τρεις ημέρες πριν από τον αιφνίδιο θάνατό του, στις 5 Οκτωβρίου. Ο ίδιος μάλιστα αναφέρει ότι τη συνέταξε «σε περίπτωση απρόσμενου θανάτου», στοιχείο που δείχνει πως βρισκόταν σε φόβο ή ανησυχία για τη ζωή του.

Η αστυνομική έρευνα επικεντρώνεται πλέον και στα εγκληματολογικά ευρήματα και τις ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν σταλεί για έλεγχο, με στόχο να εντοπιστούν κρίσιμα στοιχεία που θα οδηγήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η διπλή δολοφονία έγινε την περασμένη Κυριακή, 5 Οκτωβρίου. Ο δράστης χρησιμοποίησε πιστόλι και πυροβόλησε συνολικά έξι φορές. Με δύο σφαίρες εκτέλεσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης μέσα στο γραφείο του, ενώ στη συνέχεια έριξε άλλες τέσσερις προς τον 60χρονο επιστάτη, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει, αλλά βρέθηκε νεκρός λίγα μέτρα έξω από τη ρεσεψιόν. Τρεις από τις σφαίρες τον βρήκαν και του προκάλεσαν θανάσιμα τραύματα, ενώ ακόμη μία καρφώθηκε σε τροχόσπιτο, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός κάποιου επισκέπτη, καθώς το κάμπινγκ παραμένει ανοιχτό και με αρκετό κόσμο.

Το έργο της αστυνομίας δυσχεραίνει το γεγονός, ότι δεν υπήρχαν κάμερες ασφαλείας στο χώρο, παρά μόνον ένας αυτόπτης μάρτυρας -ανιψιός του ιδιοκτήτη και συνιδιοκτήτης της επιχείρησης- ο οποίος είναι και ο μοναδικός που φέρεται να είδε τη στιγμή της επίθεσης.

Παράλληλα, οι Αρχές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή της μηχανής με την οποία διέφυγε ο δράστης, καθώς εκτιμάται ότι κινήθηκε προς την πλευρά της Πύλου, χωρίς ωστόσο να έχει εντοπιστεί. Παράλληλα, οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει καταγραφή με διέλευση της μηχανής – που φέρεται να χρησιμοποίησε ο δράστης – και σε χωριά της Ηλείας, ενώ φαίνεται να έχει φτάσει μέχρι και την Αττική.