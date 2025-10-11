Τζίνα Αλιμόνου: «Όλοι μπορεί να ξεφύγουμε» – Όσα είπε για το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας από τον πρώην σύντροφό της

Enikos Newsroom

lifestyle

Τζίνα Αλιμόνου: «Όλοι μπορεί να ξεφύγουμε» – Όσα είπε για το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας από τον πρώην σύντροφό της
Πηγή: Instagram

Η Τζίνα Αλιμόνου μίλησε για πρώτη φορά μετά το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας με τον πρώην σύντροφός της στην κάμερα του ΑΝΤ1 και της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο». Το αυτόφωρο δικαστήριο τού επέβαλε ποινή φυλάκισης δέκα μηνών με αναστολή για το περιστατικό.

Η Τζίνα Αλιμόνου τον χαρακτήρισε ως «έναν καλό άνθρωπο» και αναγνώρισε ότι ο οποιοσδήποτε μπορεί να βγει εκτός ελέγχου κάποια στιγμή. Αυτό ωστόσο, όπως δήλωσε, δεν σημαίνει ότι θα έπρεπε να ανεχτεί τη συμπεριφορά του.

«Θεωρώ ότι είναι ένας καλός άνθρωπος. Όλοι μπορεί να ξεφύγουμε σε κάποια κατάσταση. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εμείς οι υπόλοιποι πρέπει να το δεχτούμε. Πρέπει να τιμωρηθεί αυτό το πράγμα και έτσι πιστεύω θα δημιουργηθούν δικλείδες ασφαλείας για όλους μας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός περιέγραψε μάλιστα τι συνέβη εκείνο το βράδυ. «Ήμουν μόνη μου εκείνο το βράδυ, με αυτόν τον άνθρωπο είχαμε μια σχέση στο παρελθόν, έχουμε μείνει φίλοι, χωρίς να βρισκόμαστε. Εγώ ζήτησα μια εξυπηρέτηση για ένα πρακτικό θέμα και έτσι βρεθήκαμε σε μια συνάντηση που ήταν έξω από την οικία μου».

Η ηθοποιός εξήγησε ότι εκείνος, όσο προχωρούσε η συζήτηση, άρχισε να γίνεται απότομος και εμμονικός. «Άρχισε να μιλάει για τις σχέσεις μας, πήγαμε στο παρελθόν, εκεί έγινε λίγο πιο εμμονικός πιο απότομος, με χτύπησε στο πρόσωπο ελαφρώς, όχι να δημιουργήσει κακώσεις. Έφυγα και κάλεσα την οικογένειά του για να του πει να φύγει, όπως και έγινε και μετά επανήλθε. Όπως επανήλθε, κάποιες ώρες μετά, υπήρχε μια έντονη συμπεριφορά, εγώ κοιμόμουν, φώναζε, χτυπούσε το κουδούνι. Εκεί κατάλαβα ότι δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό το πράγμα και κάλεσα την Αστυνομία στην αρχή για σύσταση και μετά κατάλαβα ότι υπάγεται στο ενδοικογενειακής».

Δείτε το βίντεο:

11:33 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

