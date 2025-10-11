Πετρέλαιο θέρμανσης: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα MyΘέρμανση και τι ισχύει για τους δικαιούχους του επιδόματος

Εύη Κατσώλη

οικονομία

πετρέλαιο θέρμανσης

Από τις 15 Οκτωβρίου θα αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με εύρος τιμής 1-1,10 ευρώ ανά λίτρο, ενώ από την ίδια ημερομηνία αρχίζει να μετράει αντίστροφα και ο χρόνος για την χορήγηση του επιδόματος σε περισσότερα από 1,2 εκατ. νοικοκυριά.

Η πλατφόρμα MyΘέρμανση, αναμένεται να ανοίξει εντός του Νοεμβρίου, ενώ η πρώτη πληρωμή υπολογίζεται πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Τα νοικοκυριά θα έχουν χρονικό περιθώριο έως τις αρχές Δεκεμβρίου για την υποβολή των αιτήσεων.

Η διαδικασία, οι προθεσμίες και όλες οι λεπτομέρειες για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης, θα ανακοινωθούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία θα εκδοθεί εντός του τρέχοντος μηνός.

Τα νοικοκυριά για να λάβουν το επίδομα θέρμανσης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

  • Οι αιτήσεις στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ υποβάλλονται για μια κύρια κατοικία.
  • Χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια και πληρούν τα κριτήρια.
  • Για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

Τα κριτήρια

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως 16.000 ευρώ για άγαμο και 24.000 ευρώ για έγγαμο το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, σύμφωνα με το ERTNews. Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το όριο του εισοδήματος τοποθετείται στις 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, τέκνων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ.

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και τα 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες. To ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Το ύψος της ενίσχυσης

Το συνολικό ποσό του επιδόματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ αλλά ούτε και να υπερβαίνει τα 800 ευρώ. 

Λόγω των αυξημένων ενεργειακών αναγκών σε οικισμούς (Ελάτη, Πάπιγκο, Κοζάνη κ.α) των οποίων ο κλιματικός συντελεστής (ΣΚ) είναι μεγαλύτερος ή ίσος της μονάδας (1), το ύψος του επιδόματος, προσαυξάνεται κατά 25% και φτάνει τα  1.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο. Λόγω των ακόμη υψηλότερων ενεργειακών αναγκών σε οικισμούς (Μέτσοβο, Βελούχι, Νυμφαίο, Νευροκόπι, Περτούλι κ.α) όπου ο κλιματικός συντελεστής (ΣΚ) είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 1,2 το επίδομα προσαυξάνεται κατά επιπλέον 25% και φτάνει τα 1.200 ευρώ.

